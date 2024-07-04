"Транснефть" приняла решения для ускорения расширения нефтепроводов во всех направлениях

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев на выездном совещании в Краснодарском крае рассмотрел ход реализации инвестиционных проектов по расширению пропускных мощностей в южном направлении - Новороссийска, а также Приморска и восточных маршрутов.

"Приняты практические решения, направленные на ускорение сроков реализации указанных проектов", - сообщает компания.

Помимо этого, в офисе АО "Черномортранснефть" в Новороссийске прошло рабочее совещание с руководителями служб безопасности компании, а также ПАО "НМТП" и аффилированных предприятий по вопросам обеспечения защиты производственных объектов.

В рамках плана расширения российской нефтеэкспортной инфраструктуры до 2026 года, который утвердил вице-премьер Александр Новак, планируется увеличение пропускной способности системы на 32 млн тонн. В частности, увеличение мощностей магистральных нефтепроводов в направлении портов Приморск и Новороссийск планируется в 2025 году - на 10 млн тонн и 15 млн тонн соответственно.