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СД "Транснефти" рассмотрит вопрос о реализации инвестпроектов по диверсификации поставок нефти

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Транснефти" 17 октября рассмотрит вопрос о практической реализации инвестиционных проектов по диверсификации поставок нефти, сообщила компания.

Как сообщалось, в рамках плана расширения российской нефтеэкспортной инфраструктуры до 2026 года, который утвердил вице-премьер РФ Александр Новак, планируется увеличение пропускной способности системы на 32 млн тонн. В частности, рост мощностей магистральных нефтепроводов в направлении портов Приморск и Новороссийск планируется в 2025 году - на 10 млн тонн и 15 млн тонн соответственно.

В июле руководство "Транснефти" приняло практические решения для ускорения проектов расширения нефтепроводов в южном направлении - Новороссийска, а также Приморска и восточных маршрутов.

Транснефть
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