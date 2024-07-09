Глава Lavazza спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на кофе для конечных потребителей будут расти и дальше, поскольку изменение климата, перебои в поставках и новые правила Евросоюза приводят к увеличению затрат обжарщиков, прогнозирует председатель совета директоров итальянской компании Lavazza Джузеппе Лавацца.

"Цены на кофе не собираются падать, они останутся очень высокими, - сказал он Financial Times. - Цепочка поставок кофе находится под серьезным давлением".

Стоимость кофе на полках британских супермаркетов выросла примерно на 15% по сравнению с 2023 годом.

Компании, занимающиеся обжаркой кофе, были вынуждены поднять цены и снизить рентабельность, поскольку стоимость сырья выросла, сказал Лавацца, объяснив это сокращением поставок в результате изменения климата.

Котировки фьючерсов на сорт арабика превысили $2,4 за фунт и приблизились к максимальным за два года $2,5 за фунт, зафиксированным в апреле, сообщает Trading Economics. Это обусловлено, в том числе, сокращением поставок из Вьетнама из-за неблагоприятной погоды.

В первом полугодии экспорт кофе из Вьетнама упал на 10,6% относительно того же периода прошлого года - до 902 тыс. тонн, по данным статуправления страны.

Цены на кофе в мире существенно выросли во втором квартале из-за сильной жары в основных регионах выращивания в Азии. Котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта, фьючерсов на арабику - на 20,6%.

Lavazza, основанная в 1895 году в Турине, входит в число крупнейших кофейных компаний мира. Выручка по итогам 2023 года выросла на 13% и составила 3,1 млрд евро.

В группу Lavazza входят такие компании, как французская Carte Noire, датская Merrild и канадская Kicking Horse Coffee. Группа имеет восемь производственных предприятия в Италии и еще четырех странах. Штат насчитывает свыше 4 тысяч человек.