"Европлан" увеличил объем размещения бондов с привязкой к ключевой ставке до 12 млрд руб.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Лизинговая компания "Европлан" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-07 с не менее 5 млрд до 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ – 190 б.п. Купоны по займу будут переменными и ежемесячными.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля с 11:00 до 15:00 по Москве. Книга была переподписана более чем в два раза.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Организаторами выступают Совкомбанк и МКБ. Техразмещение запланировано на 9 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruАА(EXP).

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций компании на 49,7 млрд рублей.

ЛК "Европлан" – крупнейшая частная лизинговая компания по объему чистых инвестиций в лизинг, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Москве, кроме того, офисы расположены в 84 городах на территории РФ.