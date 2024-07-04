ЦБ РФ пока не видит необходимости увеличивать лимит бесплатных переводов в СБП

Сейчас лимит составляет 100 тысяч рублей

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России пока не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), но может вернуться к рассмотрению этого вопроса при росте среднего чека по переводам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Сейчас лимит - 100 тыс. рублей (для переводов другому физлицу без комиссии в СБП - ИФ), но мы не видим необходимости его повышать. Потому что, когда речь идет о переводах другим лицам, родственникам, друзьям, в целом физическим лицам, мы видим, что в основном потребности в такого рода переводах покрываются этим лимитом", - сказала Набиуллина.

"Будем смотреть, если в целом средний чек по переводам будет увеличиваться, тогда этот вопрос встанет, но пока, на наш взгляд, такой необходимости нет", - добавила она.

Глава ЦБ также напомнила об увеличении лимита бесплатных переводов между своими счетами в разных банках через СБП до 30 млн рублей.

"Мы, кстати, видим, что эта мера работает, но эта мера была направлена на то, чтобы граждане свободнее распоряжались своими средствами. Если один банк предлагает лучше условия по депозитам, по ставкам, чтобы люди легко могли перевести свои накопления, и эта задача решается этим лимитом", - сказала Набиуллина.

Закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц, вступил в силу 1 мая 2024 года. Переводить средства без комиссии в пределах лимита можно по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через СБП.

ЦБ для удобства граждан позднее увеличил для физлиц лимит одной операции в СБП с 1 млн до 30 млн рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках.