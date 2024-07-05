Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и забуксовавшей в росте нефти (сентябрьская Brent торгуется в районе $87,3 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, в лидерах отката выступают бумаги АФК "Система", но при этом подросли акции ВТБ и Сбербанка.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3130,69 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1119,18 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июля, составляет 88,1205 руб. (+16,99 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,4%), "Северстали" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), "МТС" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), расписки OZON (-0,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), Solidcore (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов.

"На данный момент видим два сценария, так как индекс фактически вернулся к верхней границе нисходящего канала. Снижение в ходе торгов четверга открывает дорогу к дальнейшему откату. Если индекс сможет подрасти, ситуация может стабилизироваться, так как в первой половине следующей недели рынок вновь будут сдерживать от снижения акции Сбербанка. Сильной просадки до дивидендной отсечки (11 июля - ИФ) по ним не ждем", - полагает аналитик.

Настроения инвесторов ухудшили сообщения о том, что повышение ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании почти неизбежно. Не миновала волна распродаж даже акции Сбербанка, а в аутсайдерах оказались акции компаний с высоким долгом, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рыночная волатильность сохраняется, инвесторы обеспокоены перспективой повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

На Финансовом конгрессе Банка России обсуждались возможные последствия жесткой денежно-кредитной политики. По мнению регулятора, эти эффекты станут более заметными в III квартале 2024 года, что может привести к замедлению темпов экономического роста и снижению инфляции с пиковых уровней. Годовая инфляция на 1 июля составила 9,13% (судя по недельным данным Росстата) по сравнению с 8,57% по состоянию на 24 июня.

На этом фоне Банк России может повысить прогноз по инфляции на 2024 год на июльском заседании и рассматривает возможность повышения прогноза по траектории ключевой ставки. Однако, по оценкам регулятора, годовая инфляция не окажется двузначной. Банк России также указал на сложности с трансграничными платежами, что приводит к росту издержек и удорожанию импорта, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Сбербанк планирует сохранить рентабельность капитала выше 22% в 2024 году. За первые пять месяцев 2024 года этот показатель составил 22,5%, а в мае достиг 22,9%, обратили внимание эксперты.

Зарубежные фондовые рынки

В США в четверг биржи не работали в связи с празднованием Дня независимости.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Потребительские расходы в Японии в мае неожиданно снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца. Эксперты прогнозировали в среднем повышение на 0,5%, по данным Trading Economics. В годовом выражении показатель упал на 1,8% против ожидавшегося роста на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi обновил максимум с января 2022 года.

Тем временем объем промышленного производства в ФРГ в мае упал на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это худшая динамика показателя с декабря 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,2%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $87,27 за баррель (-0,2% и +0,1% накануне), августовская цена WTI - $83,85 за баррель (-0,02% к уровню среды).

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей при прогнозах снижения на 1 млн баррелей.