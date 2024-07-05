Поиск

ЦБ РФ ждет замедления роста спроса и кредитования на фоне жесткой ДКП

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Динамика срочных депозитов физлиц говорит о достижении значительной жесткости денежно-кредитной политики (ДКП), это должно повлиять на спрос и кредитование, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Срочные депозиты физлиц год к году растут рекордными темпами - 45% по майской точке. По июньской еще больше будут цифры. Это показывает, что действительно значительная жесткость ДКП в принципе уже достигнута. Это должно влиять на динамику и кредита, и спроса", - сказал Заботкин на Финансовом конгрессе ЦБ.

Темпы роста спроса и кредитования замедлятся, считает зампред.

Динамика срочных счетов физлиц является индикатором жесткости ДКП. Еще одним индикатором можно считать динамику наличных в обращении, но он является второстепенным.

Наблюдается непрерывный приток наличных обратно в систему на фоне высоких ставок, отметил Заботкин.

"По последним данным, изменение наличных за год - ноль. При том, что общая денежная масса выросла, то есть доля наличных в денежной массе сократилась. Это связано с тем, что действительно, просто держать наличные дома или в сейфе компании накладно, потому что вы теряете двузначную доходность в годовых", - подчеркнул он.

"С точки зрения денежно-кредитной политики это является некоторым индикатором, очень второстепенным, степени жесткости и степени того, насколько население и бизнес воспринимают текущий уровень ставок как привлекательный для хранения сбережений на депозитах, на срочных счетах", - заявил Заботкин.

Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,11%, на Аи-92 - на 3,2% за неделю

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,11%, на Аи-92 - на 3,2% за неделю

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае исполнен с профицитом 560 млрд руб.

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае исполнен с профицитом 560 млрд руб.

Биткойн упал до минимума с февраля

Биткойн упал до минимума с февраля

Основатель СДЭК продал 55% компании фонду под управлением УК "СФН"

Прием заявок от нерезидентов в рамках обмена заблокированными активами продлен до 2 августа

Тинькофф банк сменил название на ТБанк

Нефть Brent подешевела до $87,1 за баррель

Нефть Brent подешевела до $87,1 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });