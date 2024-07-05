ЦБ РФ ждет замедления роста спроса и кредитования на фоне жесткой ДКП

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Динамика срочных депозитов физлиц говорит о достижении значительной жесткости денежно-кредитной политики (ДКП), это должно повлиять на спрос и кредитование, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Срочные депозиты физлиц год к году растут рекордными темпами - 45% по майской точке. По июньской еще больше будут цифры. Это показывает, что действительно значительная жесткость ДКП в принципе уже достигнута. Это должно влиять на динамику и кредита, и спроса", - сказал Заботкин на Финансовом конгрессе ЦБ.

Темпы роста спроса и кредитования замедлятся, считает зампред.

Динамика срочных счетов физлиц является индикатором жесткости ДКП. Еще одним индикатором можно считать динамику наличных в обращении, но он является второстепенным.

Наблюдается непрерывный приток наличных обратно в систему на фоне высоких ставок, отметил Заботкин.

"По последним данным, изменение наличных за год - ноль. При том, что общая денежная масса выросла, то есть доля наличных в денежной массе сократилась. Это связано с тем, что действительно, просто держать наличные дома или в сейфе компании накладно, потому что вы теряете двузначную доходность в годовых", - подчеркнул он.

"С точки зрения денежно-кредитной политики это является некоторым индикатором, очень второстепенным, степени жесткости и степени того, насколько население и бизнес воспринимают текущий уровень ставок как привлекательный для хранения сбережений на депозитах, на срочных счетах", - заявил Заботкин.