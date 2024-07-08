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Автозавод "Урал" представил полностью электрический грузовик

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - АО "Автомобильный завод "Урал" на международной промышленной выставке "Иннопром-2024" представил полностью электрический грузовик собственной разработки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"(Это - ИФ) грузовая модульная электроплатформа нового поколения. Электродвигатель машины работает от двойного комплекта тяговых батарей, которые позволяют обеспечить запас хода до 250 км", - отметили в пресс-службе.

Электромобиль имеет колесную формулу 4х2, полную массу 19 тонн при грузоподъемности шасси до 10,5 тонны, оснащен тяговыми батареями российского производства емкостью 250 кВт/ч.

Автомобиль разрабатывался в первую очередь для использования в городских условиях, на электроплатформе возможен монтаж практически любой надстройки для коммунальной, дорожной, строительной, логистической техники. У электроплатформы нулевой углеродный след и низкая стоимость обслуживания из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и коробки переключения передач.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в рамках выставки на стенде ПАО "Россети Урал" представлен электрогибридный грузовик "Урал С230Е5" - бригадный автомобиль с колесной формулой 4х2, оснащен генераторной установкой, увеличивающей запас хода до 500 км.

По данным компании, представленные модификации электромобилей уже успешно прошли предварительные ходовые испытания, после сертификации будут направлены в опытную эксплуатацию.

Начало серийного производства такой техники запланировано на конец 2025 года.

Автозавод "Урал" разрабатывает линейку электрогрузовиков, в том числе с водородным топливным элементом. В частности, осенью 2022 года был создан опытный образец первой модели из линейки - электрогрузовика с гибридной силовой установкой с колёсной формулой 4х2, следующий автомобиль - полностью электрический (без двигателя внутреннего сгорания), с запасом хода без подзарядки до 300 км. Третья модель в линейке - автомобиль с водородными топливными элементами.

Первая модель из линейки - мусоровоз с гибридной силовой установкой (газ+электро) - была представлена на "Иннопроме-2023".

Автозавод "Урал" - крупный производитель грузовых автомобилей. В 2023 году завод собрал 14,27 тысячи автомобилей (рост к 2022 году на 45%), реализовал 14,03 тысячи машин (рост на 41%).

Россети Урал Урал Иннопром
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