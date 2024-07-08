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Рубль на открытии торгов понижается к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка укрепляется на Московской бирже утром в понедельник. Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,982 руб. (+0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,38 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам минувшей недели.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве уменьшились на 0,53% - до $86,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени потеряли в цене 0,7% - до $82,58 за баррель.

Прошлую неделю международный бенчмарк завершил ростом на 1,8%, североамериканский - на 2%. Для обоих это уже четвертая неделя подряд в плюсе.

В понедельник трейдеры продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда. Согласно им, число рабочих мест выросло сильнее прогноза, однако безработица достигла максимума за 2,5 года, а рост зарплат замедлился до трехлетнего минимума.

Это спровоцировало опасения замедления экономики США, которое может сказаться на спросе на нефть, крупнейшим мировым потребителем которой выступают Штаты, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы следят за рисками в отношении поставок энергоносителей. Крупнейшие порты Техаса остаются закрытыми в ожидании урагана "Берил", который может достичь побережья уже в понедельник.

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