Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips, отыгрывая позитивную динамику вечерней сессии пятницы, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигнала и просела нефть (сентябрьская Brent откатилась ниже $86,2 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,4%, лидируют в росте акции "Полюса".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3160,25 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1129,57 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже подросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 июля, составляет 88,1348 руб. (+1,43 копейки).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), расписки OZON (+0,3%), бумаги "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,2%, до 682,6 рубля; выплаты за 2023 год - 19,49 рубля на акцию), АФК "Система" (-0,8%), Polymetal (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

В понедельник без дивидендов на МосБирже также торгуются акции Совкомбанка (-4,1%), ПАО "Инарктика" (-2,2%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3125-3180 пунктов. В части акций Сбербанка маловероятно, что их можно будет увидеть на годовых максимумах перед отсечкой. В то же время спрос может сместиться в другие ключевые для индекса бумаги, что можно было наблюдать уже в минувшую пятницу.

Наибольший вклад в пятничный рост рынка внесли бумаги "Газпрома", которые прибавили 3,7% и полностью компенсировали потери двух предыдущих дней. Увеличил волатильность акции Сбербанка, что, вероятно, связано с ребалансировкой портфелей инвесторами перед дивидендной отсечкой, полагает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, на вечерней сессии МосБиржи в пятницу преобладали покупатели, поэтом утром в понедельник можно ожидать роста котировок.

"Однако стоит учитывать, что ситуация на рынке далека от "бычьей". Значительный вклад в пятничный рост внесли тяжеловесные акции "Газпрома", а в целом покупок акций широким фронтом не наблюдается. Что же касается "Газпрома", то по-прежнему не видим фундаментальных поводов для его роста "лучше рынка" в обозримой перспективе. Все позитивные новости, на которых растут бумаги, произойдут в отдаленном будущем, а может быть и не произойдут. Поэтому рост "Газпрома" пока рассматриваем как технический отскок и усреднение по этой бумаге долгосрочных инвесторов", - полагает он.

На этой неделе произойдет много важных дивидендных отсечек, которые ухудшат и без того неприглядную техническую картину по индексу МосБиржи. В понедельник последний день с дивидендами торгуются "Роснефть" и "Татнефть", в среду - Сбер, в четверг - "Башнефть". Есть сомнения, что эти бумаги быстро закроют дивидендные "гэпы", а сами их размеры будут меньше величины выплат, считает Антонов.

В июле на счета инвесторов будут поступать дивиденды по ряду крупных эмитентов. Ранее этот фактор оказывал поддержку рынку, поскольку полученные средства реинвестировались. Но и здесь нет никакой уверенности в том, что значительная часть дивидендов пойдет на покупку новых бумаг, поскольку вложения в безрисковые активы выглядят сейчас более привлекательно, полагает эксперт.

Нефть Brent стоит около $86,2 за баррель. Котировки никак не могут закрепиться выше сопротивления $86-87 за баррель, а значит, можно ждать сильного отката от преграды на любом негативном поводе. С другой стороны, акции экспортеров вполне могут оказаться под давлением укрепляющегося рубля. Фундаментально национальная валюта выглядит очень сильно в свете высоких доходов по рублевым инструментам. В такой ситуации снижение объема валютных интервенций со стороны ЦБ РФ и послабления по репатриации валютной выручки не сильно снизят давление на иностранные валюты, заключил представитель "Алор брокер".

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,2-0,9%, причем обновили максимумы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%); инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что ФРС добилась заметного снижения темпов роста потребительских цен в Штатах, однако цель по инфляции пока не достигнута.

"Инфляция в данный момент находится около 2,5%, и можно говорить о существенном прогрессе в ее замедлении. Однако нам по-прежнему предстоит пройти определенный путь, чтобы достичь цели 2%-ной инфляции на постоянной основе, - сказал Уильямс в ходе мероприятия Резервного банка Индии в Мумбае в пятницу. - Мы полны решимости довести свою работу до конца".

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,2%).

Профицит счета текущих операций Японии в мае повысился до 2,85 трлн иен ($17,74 млрд) по сравнению с 2,01 трлн иен годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали положительное сальдо на уровне 2,45 трлн иен. Профицит счета фиксируется уже 16-й месяц подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются после роста на минувшей неделе, в пятницу вечером Brent не удержала рубеж $87 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $86,17 за баррель (-0,4% и -1% в пятницу), августовская цена WTI - $82,68 за баррель (-0,6% и -0,9% в пятницу).

Прошлую неделю международный бенчмарк Brent завершил ростом на 1,8%, североамериканский WTI - на 2%. Для обоих это уже четвертая неделя подряд в "плюсе".

В понедельник трейдеры продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда. Согласно им, число рабочих мест выросло сильнее прогноза, однако безработица достигла максимума за 2,5 года, а рост зарплат замедлился до трехлетнего минимума.

Это спровоцировало опасения замедления экономики США, которое может сказаться на спросе на нефть, крупнейшим мировым потребителем которой выступают Штаты, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы следят за рисками в отношении поставок энергоносителей. Крупнейшие порты Техаса остаются закрытыми в ожидании урагана "Берил", который может достичь побережья уже в понедельник.