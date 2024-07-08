IT-разработчик "ТопМедиа" и "КАМАЗ" создадут СП по выпуску программно-аппаратных комплексов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" и ООО "ТопМедиа" планируют создать совместное предприятие по разработке и производству программно-аппаратных комплексов для транспорта, сообщает пресс-служба ОЭЗ "Томск", резидентом которой является "ТопМедиа".

Соглашение о создании СП было подписано в рамках поездки делегации "КАМАЗа" в ОЭЗ "Томск". Оно предусматривает создание совместного предприятия в сфере разработки, производства, поставки, интеграции бортовых программно-аппаратных комплексов интеллектуального видеонаблюдения, оповещения, связи, приема и передачи информации, сбора, хранения и визуализации информации.

"Интерфаксу" в пресс-службе ОЭЗ сообщили, что "ТопМедиа" занимается разработкой, организацией производства и выводом на рынок программно-аппаратной системы для информирования пассажиров городского общественного транспорта.

Группа "КАМАЗ" - крупнейший в России производитель грузовых автомобилей. Кроме того, она выпускает пассажирские автобусы и электробусы.

В 2023 году "КАМАЗ" реализовал более 1,45 тысячи автобусов и 477 электробусов - рост продаж пассажирской техники составил 25% по сравнению с 2022 годом. говорится в годовом отчете компании. Доля "КАМАЗа" на российском рынке электробусов большого класса достигла 96%. На рынке автобусов большого класса без учета сегмента туристических автобусов компания занимает 33%.