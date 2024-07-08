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"Ренова" не рассматривает продажу "Химпрома" и опровергает переговоры с "Интер РАО"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ГК "Ренова" не рассматривает выход из ПАО "Химпром" и опровергает информацию о наличии переговоров о продаже актива "на продвинутой стадии", говорится в заявлении компании.

В "Ренове" отметили, что "Химпром" – стратегический актив, развитие которого нацелено на реализацию масштабных проектов, направленных на замещение импорта и создание новых продуктов.

В понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что ПАО "Интер РАО" ведет переговоры о покупке ПАО "Химпром" (входит в "Группу Оргсинтез" ГК "Ренова"). По данным газеты, переговоры находятся в продвинутой стадии, но окончательного решения о покупке предприятия, стоимость которого оценивается в 60-70 млрд руб., пока нет. Интерес со стороны "Интер РАО" источники газеты объяснили поиском прибыльных активов на рынке.

ПАО "Химпром" – одно из крупнейших предприятий химического комплекса РФ, выпускает более 150 наименований химической продукции. Выручка компании по МСФО за 2023 год составила 17,5 млрд руб., чистая прибыль – 2,9 млрд руб.

Ренова Химпром Интер РАО
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