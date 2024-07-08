В птицекомплексе "Агросилы" массово погибли бройлеры из-за перебоев с электричеством

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Массовая гибель бройлеров произошла из-за отключения электроэнергии в ООО "Челны-Бройлер" – птицекомплексе агрохолдинга "Агросила" (Татарстан), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе агрохолдинга, одного из крупнейших в РФ.

"1 июля с 8:21 до 10:31 в ООО "Челны-Бройлер" произошло отключение электроэнергии. В цехах выращивания бройлеров отключилась система вентиляции. Соответственно, начали повышаться температура и влажность в птичниках, что привело к гибели птицы", - сказал представитель "Агросилы".

Сбоев в поставках продукции потребителям не предвидится, предприятие работает в обычном режиме, подчеркнул он.

"Агросила" проводит расследование причин инцидента, в ходе которого установит виновников и размер причиненного ущерба.

"Погибшее поголовье было застраховано в ПАО "СК "Росгосстрах". Заявление по факту наступления страхового случая подано, находится на рассмотрении", - уточнили в пресс-службе агрохолдинга.

По предварительным данным Главного управления ветеринарии кабинета министров Татарстана, птицекомплекс "Агросилы" потерял в результате инцидента около 100 тыс. голов взрослого поголовья птицы.

"Агросила" – многопрофильный вертикально интегрированный агрохолдинг, один из крупнейших в РФ. Работает в четырех основных направлениях: мясной, сахарный, молочный и растениеводческий бизнес.

"Челны-Бройлер" входит в десятку крупнейших птицеводческих хозяйств России, говорится на сайте предприятия. Ежегодно "Челны-Бройлер" производит более 120 тыс. тонн мяса в живом весе и реализует 95 тыс. тонн готовой продукции. В составе предприятия - 11 площадок, рассчитанных на выращивание более 50 млн голов в год, племрепродуктор, два крупнейших в Поволжье инкубатора общей мощностью 67 млн яиц в год, завод по переработке куриного мяса и цех по производству колбасных изделий.