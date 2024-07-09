Ставки фрахта нефтяных супертанкеров из США в Азию упали на 20% с конца мая

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Стоимость доставки нефти по ключевым маршрутам в Азию снижается, в том числе из-за сокращения импорта топлива в Китае, сообщает Bloomberg.

Ставки фрахта судов класса VLCC (супертанкеры для перевозки нефти через океан вместимостью около 2 млн баррелей) из США на ключевые азиатские рынки упали более чем на 20% с конца мая, а из Ближнего Востока в Китай - на 57%, по данным Балтийской биржи.

Спрос на VLCC сократился в последние недели, а грузооборот в тонно-милях резко упал, сообщает аналитическая фирма Vortexa.

Это становится проблемой для операторов танкеров, которым в текущем году уже пришлось иметь дело с последствиями нападения хуситов на суда в Красном море, что вызвало существенное изменение маршрутов и заторы в ряде ключевых азиатских портов.

Кроме того, падение объема перевозок может выступать важным сигналом для нефтяного рынка о сокращении потребления топлива в Китае, который является крупнейшим в мире импортером этого сырья, отмечает Bloomberg.

"В последние месяцы ставки фрахта VLCC оказались под огромным давлением из-за ослабления импорта нефти в Северо-Восточной Азии, особенно в Китае", - полагает ведущий азиатский аналитик Vortexa Серена Хуанг. Кроме того, поставки новых супертанкеров в последние два года привели к переизбытку предложения, добавила она.

Спрос на нефть в КНР, возможно, снизился в последние месяцы из-за более медленного, чем прогнозировалось, восстановления объемов производства на некоторых нефтеперерабатывающих заводах после сезонного технического обслуживания, а также сокращения закупок у ключевых поставщиков. В результате количество супертанкеров, направляющихся в Китай, упало до самого низкого уровня почти за два года.

По данным аналитической компании Kpler, в глобальном масштабе супертанкеры также совершают меньше дальних рейсов: перевозки из США и Бразилии в Азию в июне сократились на 10% и 52% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, поставки из Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера нефти, упали в прошлом месяце до самого низкого уровня с 2015 года.

Более низкий спрос на супертанкеры на данный момент побудил как минимум три VLCC переключиться с перевозки нефти на дизельное топливо для поставки в Европу, отмечают в Kpler.