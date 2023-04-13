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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Поставки российской нефти в Индию могут пострадать из-за подъема цен

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Действия ОПЕК и ее союзников, пытающихся подтолкнуть к росту цены на нефть, способствуют повышению стоимости, в том числе и российского сырья, что может создать проблемы для его индийских покупателей, пишет агентство Bloomberg.

Индийские банки опасаются подъема цены закупаемой в РФ нефти выше потолка в $60 за баррель, установленного для нее странами G7 и Евросоюзом. Кредитные организации внимательно отслеживают цены в портах отгрузки, отмечают источники.

State Bank of India и Bank of Baroda проинформировали нефтеперерабатывающие компании, что не будут принимать платежи за российскую нефть, приобретенную по цене выше этого потолка, сообщил агентству топ-менеджер одной из компаний, задействованный в закупках из РФ.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent в четверг составляет около $87 за баррель. Российская нефть торгуется с дисконтом к Brent, однако при подъеме бенчмарка выше $95 за баррель ее стоимость превысит ценовой потолок в $60 за баррель, говорит другой отраслевой топ-менеджер в Индии.

Третий представитель сектора сказал Bloomberg, что в этом случае некоторые нефтеперерабатывающие компании могут попытаться провести платежи через другие банки, у которых меньше зарубежных операций.

Рост цен на нефть также может усложнить заключение долгосрочных соглашений с российскими поставщиками.

В случае подъема цен выше потолка сократится число танкеров, готовых перевозить российскую нефть, отмечает аналитик Vortexa Ltd Серена Хуанг. Это повысит расходы на транспортировку и ограничит поставки из РФ в Индию, считает эксперт.

Индия и Китай являются ключевыми покупателями российской нефти в настоящее время. Для Индии, воспользовавшейся снижением цен, РФ уже стала крупнейшим поставщиком нефти.

ОПЕК Индия
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