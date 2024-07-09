"Соллерс" не видит критичных сложностей в расчетах с контрагентами из КНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" отмечает некоторые сложности при осуществлении взаиморасчетов с китайскими контрагентами, но значимого негативного влияния на текущую деятельность и проекты компании это не оказывает, сообщила "Интерфаксу" акционер группы Зоя Каика.

"Думаю, периодически у всех ведущих компаний сейчас во внешнеэкономических и торговых операциях, в том числе с китайскими партнерами, возникают вопросы, связанные с проведением платежей. Увы, это такая постоянная реальность. Но, к счастью, эти вопросы решаются за счет того, что сейчас достаточно много развитых каналов проведения платежей", - сказала Каика.

Она отметила, что банки РФ активно развивают свои представительства в КНР, что помогает решать платежные проблемы российских компаний.

"Соответственно, есть возможность проводить платежи в закрытом контуре российских банков. Мы этой возможностью активно пользуемся. Поэтому проблемы с проведением платежей возникают, но они не критичны. Существенного влияния на какое-то удорожание наших закупок, в частности, в Китае, они не оказывают. Как и не приводят к удлинению сроков по нашим проектам", - добавила акционер "Соллерса".