Новак считает, что СПГ-проекты могут претендовать на получение средств ФНБ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Проекты по строительству заводов по сжижению природного газа (СПГ) могут претендовать на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Он не стал говорить, обсуждается ли уже такая возможность: "Сейчас не прокомментирую этот вопрос. Мы с Минфином, наверное, должны обсудить с тем, чтобы рассмотреть возможности".

"Но если говорить в целом, то у ФНБ есть лимит, который может быть потрачен на финансирование инвестиционных проектов. Поэтому такие проекты, эффективные, как СПГ, на мой взгляд, могут претендовать, в том числе и на ФНБ", - сказал Новак журналистам.