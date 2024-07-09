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Dyson сократит около 1 тыс. сотрудников в Великобритании

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Производитель пылесосов и другой бытовой техники Dyson сократит около 1 тыс. сотрудников в Великобритании. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Это соответствует более четверти ее персонала в стране.

Сотрудникам сообщили об увольнениях во вторник.

Они проводятся в рамках кампании по сокращению всего глобального штата Dyson, который насчитывает порядка 15 тыс. человек.

"Dyson ведет деятельность в условиях все более жесткой конкуренции на глобальных рынках, где скорость внедрения инноваций и перемен только растет, - заявил глава компании Ханно Кирнер. - Мы знаем, что всегда должны быть гибкими и предприимчивыми".

Крупнейший рынок компании – Азия, где вскоре после выхода ее товаров конкуренты часто выпускают аналоги, отмечает FT.

Великобритания Dyson
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