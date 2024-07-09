Минфин предложил увеличить базу расчета НДД для "Иркутской нефтяной компании" в 2025-2029гг

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает исключить из состава фактических расходов при расчете налога на добавленный доход (НДД) фактические расходы в виде суммы НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), которая будет возвращаться в бюджет "Иркутской нефтяной компанией" (ИНК) в течение 2025-2029 годов в зачет ранее предоставленного налогового вычета.

Этот налоговый вычет был предоставлен ИНК для создания новых мощностей по переработке этана или сжиженных углеводородных газов (СУГ). Налоговый вычет действует с 1 июля 2022 года до конца 2024 года и составляет 5 млрд рублей в месяц, но "не более суммы исчисленного налога за соответствующий налоговый период".

Комментируя данную поправку, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил: "У нас исключается из состава фактических расходов по НДД сумма возврата налогового вычета по НДПИ и процентов, уплачиваемых по НДПИ за период с 2025-2029 гг. с тем, чтобы правильно рассчитывать обязательство по НДД, то есть увеличить их".

В октябре 2023 года при принятии бюджета Минфин оценивал размер налогового вычета в 2023 и 2024 годах по 60 млрд руб., в 2022 году он составил 25 млрд руб. НДПИ, возвращаемый в 2025-2029 годах исчисляется по формуле. Согласно расчетам Минфина, в 2025 г. бюджет получит 38,4 млрд руб., в 2026 г. - 44,4 млрд руб.

Комитет Госдумы одобрил данную поправку к принятию во втором чтении, планируется рассмотрение на планерном заседании Госдумы во втором чтении 10 июля.