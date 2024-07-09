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Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2024 году до $86,37/баррель

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $84,15/барр. до $86,37/барр. Это следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2025 год повышен с $85,38/барр. до $88,38/барр.

По оценке EIA, в июне средняя спотовая цена Brent находилась на уровне $82/барр., что соответствует уровню мая.

Аналитики Минэнерго США ожидают, что во втором полугодии средняя цена нефти будет находиться на уровне $89/барр. против $84/барр.

"Более высокий прогноз цен во второй половине года обусловлен нашими ожиданиями дальнейшего изъятия нефти из мировых запасов. По нашим оценкам, мировые запасы нефти сократились на 0,5 млн б/с в первом полугодии и снизятся еще на 0,7 млн б/с во втором. Сокращение запасов частично связано со снижением добычи ОПЕК+", - сообщается в отчете.

США нефть Brent
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