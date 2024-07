Фондовые индексы США завершили день слабыми и разнонаправленными изменениями

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник заявил, что для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции.

Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

"Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июне поднялся до 91,5 пункта по сравнению с 90,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с начала текущего года. При этом 21% респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса.

Подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали снижение до 89,5 пункта, по данным Trading Economics.

Котировки акций банков выросли, включая Citigroup Inc. - на 2,8%, Goldman Sachs Group - на 1,7%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,2%, Wells Fargo - на 1,5% и Bank of America Corp. - на 2%.

Бумаги Tesla подорожали на 3,7% - до максимума за девять месяцев. Цена акций производителя электромобилей поднялась по итогам десятой сессии подряд, за этот период она взлетела более чем на 40%.

Котировки акций Apple Inc. выросли за день на 0,4%. Компания стала первой в США, капитализация которой превысила $3,5 трлн, сообщает Trading Economics.

Рыночная стоимость Intel Corp. увеличилась на 1,8%, Warner Bros. Discovery - на 3,2%, Paramount Global - на 3,1%, Etsy Inc. - на 3%, Amgen - на 1,4%, Nvidia Corp. - на 2,5%, Walmart Inc. и Micron Technology - на 0,3%.

В то же время стоимость бумаг Helen of Troy рухнула почти на 28%. Производитель потребительских товаров получил скорректированную прибыль и выручку существенно ниже ожиданий аналитиков, а также ухудшил годовой прогноз.

Цена акций Boeing Co. опустилась на 1,4%. Компания сократила поставки самолетов во втором квартале более чем на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 92.

Разработчик программного обеспечения в сфере автоматизации бизнес-процессов UiPath объявил о намерении уволить 420 сотрудников, что составляет около 10% штата, для сокращения расходов. Капитализация компании упала на 6,9%.

Котировки бумаг Chevron Corp. снизились на 0,9%, Albemarle - на 8,8%, Domino's Pizza Inc. - на 4,5%, Chipotle Mexican Grill - на 3,4%, Darden Restaurants - на 3,1%, Marathon Petroleum - на 2,7%, International Business Machines - на 0,7%, Microsoft Corp. - на 1,4%, Advanced Micro Devices - на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 52,82 пункта (на 0,13%) и составил 39291,97 пункта. Лидерами снижения выступили акции Dow Inc. и Salesforce Inc., подешевевшие на 2,3% и 1,8% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 4,13 пункта (на 0,07%) - до 5576,98 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 25,55 пункта (на 0,14%) и завершил сессию на отметке 18429,29 пункта.