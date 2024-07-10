Плаврыбозавод "Владивосток 2000" продан группе Сбера по цене в 8 раз ниже планировавшейся изначально

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Победителем аукциона по продаже обращенного в собственность РФ рыбоперерабатывающего судна "Владивосток 2000" (порт приписки - Находка) признано ООО "Профессиональная коллекторская организация "АктивБизнесКонсалт" (АБК, Москва, входит в группу Сбер), сообщается на сайте ГИС Торги.

ООО стало единственным участником аукциона, проведенного территориальным управлением Росимущества в Приморском крае в среду.

Победитель предложил за судно 274,49 млн рублей при начальной цене 211,49 млн рублей (все – с НДС).

Ранее сообщалось, что предыдущие аукционы в мае и июне были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Первоначально стартовая цена составляла 2 млрд 114,9 млн рублей, на следующих торгах была снижена до 1 млрд 480,43 млн рублей, затем до 845,96 млн рублей и до 211,49 млн рублей (все – с НДС).

Судно, построенное в Японии в 1980 году, является одним из крупнейших в мире плавучих рыбных заводов и способно перерабатывать до 2 тыс. тонн рыбы в сутки.

Плавзавод "Владивосток 2000" входит в перечень активов, переданных в доход государства по решению Фрунзенского районного суда Владивостока в 2023 году. Имущество на 4,3 млрд рублей, в том числе 31 судно, земельные участки, здания и жилые помещения, ранее принадлежало предпринимателю Дмитрию Дремлюге и связанным с ним структурам.

"АБК" основано в 2013 году, входит в группу Сбера. Компания имеет сеть региональных представительств и занимается возвратом просроченной задолженности во всех федеральных округах РФ. Выручка ООО в 2023 году - 2,1 млрд рублей, чистая прибыль - 803,8 млн рублей.