Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась к $84 за баррель), а также ожиданий закрытия на неделе реестров крупных компаний для выплат годовых дивидендов. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, в лидерах снижения выступают бумаги ряда металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3050,49 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1091,97 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составляет 88,0031 руб. (-16,57 копейки).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "Магнита" (-1,5%), расписки OZON (-1,5%), бумаги "РусГидро" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "ТКС Холдинг" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" упали после отсечки годовых дивидендов акции "Новороссийского морского торгового порта" (-9,3%, до 8,335 рубля; выплаты - 0,772 рубля на акцию).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду завершит торги вблизи 3050 пунктов. В начале торгов вероятны импульсные продажи, а потом, скорее всего, последует восстановление рынка. Многие акции фундаментально сильных компаний ощутимо просели, что делает их привлекательными для инвесторов по мере стабилизации ситуации, считает он.

Ключевым фактором, повлиявшим на динамику рынка накануне, стало снижение акций Сбербанка. Из-за усиления продаж акции Сбербанка опустились ниже 320 рублей за штуку, не помогла даже сильная отчетность банка за июнь, отметил Головинов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, российский рынок акций демонстрирует слабость, есть вероятность снижения индекса МосБиржи в четверг ниже 3000 пунктов на "дивгэпе" Сбербанка.

Для акций "Газпрома" дополнительным негативом стала новость о том, что Австрия создала комиссию для изучения возможностей разрыва контракта с газовым гигантом. Ближайшая зона сопротивления для бумаг "Газпрома" находится на уровнях 128,2-129,4 руб., поддержка - на уровне 121,2 руб.

Снижение акций Сбербанка продолжается почти пять дней. Закрытие "дивгэпа" Сбербанком играет решающую роль для рыночных настроений: быстрое и уверенное закрытие "гэпа" может вернуть доверие инвесторов и стабилизировать рынок в долгосрочной перспективе. Дивидендная отсечка пройдет 11 июля, в этот же день состоится "гэп" (с учетом расчетов на МосБирже "Т+1"). Последние семь лет "дивгэп" по акциям Сбербанка закрывался в среднем за 35-40 рабочих дней, однако текущая ситуация уникальна тем, что фактические и прогнозируемые дивиденды значительно ниже ключевой ставки. Даже депозиты Сбера выглядят более привлекательно. Это может создать проблемы для реинвестирования, считает Кабаков.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,1%, при этом обновили свои максимумы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,1%).

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник заявил, что для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

"Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к (целевым - ИФ) 2%".

Азиатские рынки акций

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Цены производителей в Японии в июне выросли на максимальные с августа прошлого года 2,9% в годовом выражении после пересмотренного подъема на 2,6% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Июньский показатель совпал с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics. В помесячном сравнении цены производителей повысились на минимальные с февраля 0,2% после роста на 0,7% в мае.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics. Инфляция была зафиксирована по итогам пятого месяца подряд, при этом она замедлилась по сравнению с 0,3% в мае.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце выросли на 0,6% в годовом выражении, как и в мае.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) уменьшились на минимальные с января 2023 года 0,8% относительно того же месяца годом ранее (в мае они упали на 1,4%). Показатель снизился 21-й месяц подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают сползать вниз, трейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана "Берил", а также прогнозы спроса и неофициальные данные о нефтяных резервах США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $84,07 за баррель (-0,7% и -1,3% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $80,89 за баррель (-0,6% и -1,1% во вторник).

"Берил" лишил электричества миллионы человек и привел к отмене около 1,7 тыс. авиарейсов, пишет MarketWatch.

Между тем, Минэнерго США накануне понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с.

При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37/барр. с $84,15/барр., по данным ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 1,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.