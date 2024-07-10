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Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics.

Инфляция была зафиксирована по итогам пятого месяца подряд, при этом она замедлилась по сравнению с 0,3% в мае.

Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,8%, в том числе одежда – на 1,5%. Стоимость медицинских услуг выросла на 1,5%, образовательных – на 1,7%. Жилье подорожало на 0,2%. Транспортные услуги подешевели на 0,3%.

Цены на продукты питания упали на 2,1%, снижение было отмечено по итогам двенадцатого месяца подряд.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце выросли на 0,6% в годовом выражении, как и в мае.

Индекс CPI в июне относительно предыдущего месяца снизился на 0,2% после спада в мае на 0,1%.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в июне уменьшились на минимальные с января 2023 года 0,8% относительно того же месяца годом ранее (в мае они упали на 1,4%), сообщило ГСУ. Показатель снизился 21-й месяц подряд.

Индекс PPI в июне по сравнению с предыдущим месяцем опустился на 0,2%.

В январе-июне относительно аналогичного периода 2023 года показатель снизился на 2,1%.

Китай
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