Экс-председатель совета директоров банка "Волга-кредит" Бобровский признан банкротом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 18 июня по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего председателя совета директоров банка "Волга-кредит" (Самара) Александра Бобровского.

Как сообщается в решении суда, размещенном на сайте в начале июля, суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев – до 18 декабря 2024 года. Финансовым управляющим должника был утвержден Игорь Овчинников.

В материалах дела говорится, что 13 декабря 2023 года суд признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве Бобровского, ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов 1,7 млрд рублей долга перед банком.

Суд 15 мая 2024 года включил в реестр кредиторов должника требование банка "Волга-кредит" в размере 355,8 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 30 мая - 1,8 млн рублей долга Металлинвестбанку.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области 10 января 2024 года по заявлению АСВ признал банкротом еще одного бывшего топ-менеджера банка "Волга-кредит" - Романа Калинкина. Суд тогда также ввел в отношении него процедуру реализации имущества и включил в его реестр кредиторов требования банка в размере более 1,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 19 марта 2024 года по заявлению банка "Волга-кредит" в лице АСВ признал бывшего бенефициара банка Руслана Токарева несостоятельным (банкротом). Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реализации имущества и включил в его реестр кредиторов 1,7 млрд рублей долга перед банком.

Бобровский и Калинкин входят в число сотрудников "Волга-кредита", которые в 2021 году были осуждены за мошенничество со средствами вкладчиков. Первый, как сообщала газета "Коммерсантъ", получил семь с половиной лет колонии общего режима, второй - шесть. Их, бывшего председателя правления кредитной организации Татьяну Ерилкину, а также ряд других лиц признали виновными в том, что в 2014 году они похитили более 1,7 млрд руб. вкладов, принадлежащих 2872 гражданам.

"Хищения средств вкладчиков совершались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой был установлен на служебные компьютеры. Одна система показывала официальное движение средств, вторая - реальное. В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ", - сообщала тогда прокуратура.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Волга-кредит" 30 декабря 2014 года, в феврале 2015 года Арбитражный суд Самарской области признал банк банкротом, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.