Гендиректором СДЭК назначен сооснователь компании Пиксаев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Генеральным директором логистического оператора СДЭК назначен его сооснователь Вячеслав Пиксаев, говорится в сообщении компании.

"Главная приоритетная цель на ближайшее время – выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого. Помимо этого, в скором времени мы разработаем прозрачный и своевременный партнерский прайс и биллинг для франчайзи. Это наш приоритет, и я обещаю, что мы приложим максимум усилий для улучшения этой системы", - отметил Пиксаев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее должность гендиректора занимал крупнейший совладелец СДЭК Леонид Гольдорт, который на прошлой неделе продал принадлежавшие ему 55,44% долей компании фонду "Кластер Капитал" под управлением ООО "Современные фонды недвижимости". Совладельцами компании также являются Пиксаев (37%), Инна Яковлева (6,5%), Евгений Цацура (1%)

Пиксаев родился 24 ноября 1970 года в Новосибирске, в 1995 году окончил факультет летательных аппаратов НГТУ по специальности инженер-конструктор. Пиксаев стоял у истоков создания СДЭК в 2000 году вместе с Гольдортом. На протяжении этого времени он состоял в совете директоров и осуществлял операционную деятельность.

О планах проведения IPO на горизонте трех лет Гольдорт говорил "Интерфаксу" еще в феврале 2021 года.

СДЭК, специализирующийся на курьерской доставке грузов и документов для организаций и частных лиц, работает по модели франшизы. По итогам 2023 года у компании было свыше 5 тыс. пунктов выдачи заказов в 39 странах, включая государства СНГ, Китай и Южную Корею.

Выручка ООО "СДЭК-Глобал" по РСБУ по итогам 2023 года составила 34,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,5 млрд рублей. Общая выручка СДЭК за 2023 год превысила 70 млрд рублей (рост в 2,4 раза), сообщала компания в декабре.