Основатель СДЭК продал 55% компании фонду под управлением УК "СФН"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Основатель логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт продал свою долю в компании.

Как говорится в сообщении о существенном факте ООО "СДЭК-Глобал", 55,44% в нем с 4 июля принадлежит АО "Кластер Капитал" – фонду под управлением ООО "Современные фонды недвижимости" (до апреля 2022 года называлось ООО "Сбер фонды недвижимости", сейчас принадлежит АО "Старт").

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СДЭК, по результатам сделки в компании в настоящий момент не ожидают кардинальных кадровых перестановок за исключением назначения нового генерального директора (Гольдорт также занимал пост СЕО).

Сумму сделки в компании не назвали, отметив лишь, что она "прошла на взаимовыгодных условиях". В компании добавили, что доли других совладельцев СДЭК не изменились. По данным ЕГРЮЛ, остальные совладельцы - это второй основатель компании Вячеслав Пиксаев (владеет 37% компании), Инна Яковлева (6,5%), Евгений Цацура (1%).

"Новый акционер активно общается с основателем компании - Леонидом Гольдортом - с целью сохранения преемственности, уделяя особое внимание вопросам кибербезопасности. Акционеры и топ-менеджмент заинтересованы в динамичном развитии СДЭКа. Мы уверены, что с приходом нового акционера компания выйдет на очередной этап развития бизнеса", - добавили в пресс-службе.

СДЭК была основана Гольдортом и Пиксаевым в 2000 году. Оператор, специализирующийся на курьерской доставке грузов и документов для организаций и частных лиц, работает по модели франшизы. По итогам 2023 года у компании было свыше 5 тыс. пунктов выдачи заказов в 39 странах, включая государства СНГ, Китай и Южную Корею.

Выручка ООО "СДЭК-глобал" по РСБУ по итогам 2023 года составила 34,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,5 млрд рублей. Общая выручка СДЭК за 2023 год составила более 70 млрд рублей и выросла в 2,4 раза, сообщала компания в декабре.