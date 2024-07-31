Выручка "СДЭК-Глобал" в I полугодии выросла на 31,6%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "СДЭК-Глобал" (основное юрлицо логистического оператора СДЭК) по РСБУ в I полугодии составила 19,5 млрд рублей, что на 31,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в бухотчетности компании.

Прибыль от продаж снизилась на 15,4% - до 1,4 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила 444,9 млн рублей, сократившись в три раза с 1,4 млрд рублей в I полугодии 2023 года.

Валовая прибыль составила 4,5 млрд рублей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Себестоимость возросла на 39,8% - до 15 млрд рублей.

Чистая прибыль упала в 3,5 раза - до 286 млн рублей с 999,9 млн рублей.

СДЭК, специализирующийся на курьерской доставке грузов и документов для организаций и частных лиц, работает по модели франшизы. Компания основана в 2000 году. По итогам 2023 года у СДЭК было свыше 5 тыс. пунктов выдачи заказов в 39 странах, включая государства СНГ, Китай и Южную Корею.

Крупнейшим владельцем с долей 55,44% является фонд "Кластер Капитал" под управлением ООО "Современные фонды недвижимости". Совладельцами компании также являются ее гендиректор Вячеслав Пиксаев (37%), Инна Яковлева (6,5%), Евгений Цацура (1%). Компания ранее заявляла о планах проведения IPO.