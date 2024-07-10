Украина и ЕС продлили на год соглашение о доступном роуминге

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Украинские и европейские операторы мобильной и фиксированной связи еще на один год продлили срок действия совместного заявления (Joint Statement) о доступном роуминге, по которому украинцы за рубежом и европейцы на Украине могут пользоваться данными услугами.

Об этом сообщила Нацкомиссия Украины, которая занимается госрегулированием в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

"Продление совместного заявления на новый период (12 месяцев) поддержали семь украинских и 22 европейских оператора мобильной и фиксированной связи. В то же время документ остается открытым для всех европейских операторов, которые могут присоединиться к нему в любой момент в течение срока его действия", - говорится в сообщении.

Новый срок действия соглашения начинается с 10 июля.

Впервые соглашение было заключено в апреле 2022 года и после этого продлевалось несколько раз.

Отмечается, что в настоящее время НКЭК продолжает работать над долгосрочным решением - присоединение Украины к единой роуминговой зоне ЕС "Роуминг как дома" (Roam-Like-At-Homе). В частности, разрабатываются подзаконные акты, направленные на практическую реализацию положений закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского союза по вопросам роуминга", вступившего в силу 20 июня 2024 года.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия в 2023 году предложила включить соглашение о зоне свободного телефонного роуминга с Украиной в соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. В настоящее время решение о предоставлении Украине режима внутреннего рынка для роуминга ЕС еще не принято.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2024 года подписал поправки в законодательство страны об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга. Парламент принял соответствующий закон в конце мая. Поправки предоставят украинцам возможность на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга. Граждане ЕС, в свою очередь, будут иметь такие же права при посещении Украины.