Рынок акций РФ падает ускоренными темпами, индекс МосБиржи обвалился к 3000 п.

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в среду вновь увеличил темпы снижения, невзирая на попытки стабилизации нефти (Brent держится выше $84 за баррель) и улучшение внешней фондовой конъюнктуры - игроки закрывают позиции, не дожидаясь отсечки дивидендов в акциях Сбербанка ("гэп" в этих бумагах на МосБирже состоится в четверг). Индекс МосБиржи упал к 3000 пунктам во главе с расписками Ozon (-4,6%).

К 16:35 индекс МосБиржи составил 3002,97 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1074,96 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составляет 88,0031 руб. (-16,57 копейки). Фьючерс Si на доллар США подрос до 89,069 тыс. пунктов (+1,2%).

Подешевели расписки OZON (-4,6%), акции "Мечела" (-3%), "РусГидро" (-3%), "НЛМК" (-2,9%), "Норникеля" (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "ММК" (-2,7%), "Магнита" (-2,6%), "Газпром нефти" (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%), "Татнефти" (-2,1%), "АЛРОСА" (-2%), "МТС" (-2%), "Московской биржи" (-1,8%), "Роснефти" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,4%), ОК "Русал" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,2%), "ТКС Холдинг" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы").

Подорожали акции АФК "Система" (+0,4%), Polymetal (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, российский рынок акций продолжает снижаться на фоне дивидендных отсечек, также на него оказывают давление снижающаяся нефть и жесткая монетарная политика ЦБ РФ. Уже в четверг без учета дивидендов будут торговаться акции Сбербанка и "Фосагро" (доля акций Сбера в индексе МосБиржи превышает 16% с учетом "префов" - ИФ).

После завершения основной торговой сессии в среду выйдут данные по потребительской инфляции РФ за июнь. Ожидается ускорение индекса потребительских цен до 8,6% г/г. Повышенная инфляция является триггером для дальнейшего повышения ключевой процентной ставки Банком России. На июльском заседании ее могут повысить на 100-200 б.п., полагает Кравченко.

Нефть Brent продолжает снижаться, торгуется в районе $84,5 за баррель. Котировки реагируют на снижение прогнозов от Минэнерго США по мировому спросу на нефть в 2024 году на 70 тыс. баррелей в сутки (до 102,91 млн б/с). При этом значительно ценам на нефть не дадут упасть геополитический конфликт на Ближнем Востоке, а также действия ОПЕК+, считает эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках акций в среду складываются смешанные настроения на фоне скорого начала очередного сезона корпоративных отчетностей и публикации данных по инфляции в США.

Выступавший во вторник в Конгрессе США глава ФРС Джером Пауэлл отметил по-прежнему неплохое состояние американской экономики и рынка труда, но в то же время предупредил, что слишком позднее снижение ключевой ставки может оказать негативное влияние на экономический рост. Тем не менее, Пауэлл довольно осторожно высказался относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики. Он подчеркнул, что ФРС значительно продвинулась на пути снижения инфляции к целевым 2%, однако статданные первой половины 2024 года указывают на скромный дальнейший прогресс. По мнению главы Федрезерва, для снижения ключевой ставки потребуются дополнительные данные о замедлении инфляции. На данный момент инвесторы оценивают вероятность снижения ключевой ставки в сентябре на уровне 70%, напомнил Смирнов.

В среду инвесторы будут следить за вторым выступлением Пауэлла в Конгрессе, а в четверг и пятницу в центре внимания будет публикация американских индексов CPI и PPI за июнь.

На российском рынке акций преобладает пессимизм, вероятно продолжение снижения во второй половине недели на фоне дивидендной отсечки у Сбербанка. Согласно источникам газеты "Коммерсантъ", в Госдуме планируют установить верхние границы цен на авиабилеты, потолок цен планируется определить до конца года. Акции "Аэрофлота" никак не отреагировали на новость, отмечает Смирнов.

Ближайшим уровнем поддержки для индекса МосБиржи выступает отметка 3000 пунктов. Если она будет пробита, то индекс продолжит снижение до уровней июля 2023 года - в район 2890 пунктов, полагает представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под давлением продавцов, несмотря на внутридневные попытки отступления от локальных минимумов.

Акции "Новороссийского морского торгового порта" (-10,9%) в среду обвалились после дивидендной отсечки за 2023 год, а "гэп" превысил доходность по дивидендам, составившую около 8%. На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI пытаются закрепиться у отметок $84,9 и $81,1 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков), от которых будет зависеть направление их краткосрочного движения. По ходу дня участники оценивают ежемесячный отчет ОПЕК, а также ждут еженедельного отчета Минэнерго США по запасам.

На западных фондовых площадках в среду наблюдался сдержанный оптимизм. Основные макроэкономические данные в Европе и США будут опубликованы уже во второй половине недели, а до завершения дня участники будут реагировать на очередные комментарии главы ФРС Пауэлла. Индекс МосБиржи протестировал в снижении рубеж 3000 пунктов, не дожидаясь отсечки дивидендов в Сбербанке. С учетом предстоящих закрытий дивидендных реестров и повышения ключевой ставки ЦБ РФ негативный настрой может не измениться как минимум до августа, считает Кожухова.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, на прошлой неделе цены на нефть держались вблизи 2-месячных максимумов, получив поддержку за счет ожиданий смягчения политики ФРС, а также сокращения коммерческих запасов нефти в США.

Однако нефтяные котировки на текущей неделе начали движение вниз. Инвесторы ожидают потенциальных перебоев в поставках энергоносителей в США из-за сезона ураганов в Атлантическом океане, что негативно скажется на спросе, а риски предложения, в свою очередь, уменьшились из-за снижения напряженности в секторе Газа, продвижения к переговорам о прекращении огня. Долгосрочная картина в нефти пока остается без изменений, даже на 2-месячном максимуме цены барреля Brent и WTI находятся внутри диапазона, где рынок топчется уже год, отметил Брагин.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи, вероятно, снова будет тестировать поддержку на уровне 3000 пунктов. Среда - последний день торгов акциями Сбера с рекордными дивидендами, что также приведет к резкому снижению ценового индекса в четверг после закрытия реестра тяжеловеса.

Внешние факторы, такие как курс рубля и цены на нефть, уходят на второй план по мере приближения заседания ЦБ РФ по процентной ставке, полагают эксперты.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,8%) и США (индексы в начале торгов растут на 0,1-0,3%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics. Инфляция была зафиксирована по итогам пятого месяца подряд, при этом она замедлилась по сравнению с 0,3% в мае.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце выросли на 0,6% в годовом выражении, как и в мае.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) уменьшились на минимальные с января 2023 года 0,8% относительно того же месяца годом ранее (в мае они упали на 1,4%). Показатель снизился 21-й месяц подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены замедлили снижение, трейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана "Берил", а также прогнозы спроса и неофициальные данные о нефтяных резервах США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 по Москве составила $84,4 за баррель (-0,3% и -1,3% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,23 за баррель (-0,2% и -1,1% во вторник).

"Берил" лишил электричества миллионы человек и привел к отмене около 1,7 тыс. авиарейсов, пишет MarketWatch.

Страны ОПЕК в июне снизили добычу нефти к маю на 80 тыс. баррелей в сутки - до 26,57 млн б/с, говорится в отчете организации. При этом страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, снизили производство на 136 тыс. б/с - до 21,27 млн б/с. Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, снизили добычу на 45 тыс. б/с к маю - до 14,24 млн б/с.

Таким образом, страны ОПЕК+ в июне производили 35,5 млн б/с, в то время как их обязательства, включая добровольные сокращения, предполагали добычу 35,61 млн б/с, то есть альянс в июне перевыполнил свои обязательства на 110 тыс. б/с.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с. При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37/барр. с $84,15/барр., по данным ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 1,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" упали после отсечки годовых дивидендов акции "Новороссийского морского торгового порта" (-10,9%, до 8,185 рубля; выплаты - 0,772 рубля на акцию).

Также подешевели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (-14,9% и -14,1% "префы"), ПАО "Евротранс" (-10,9%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-8,8%), ПАО "Россети Сибирь" (-8,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-7,1%), "Белона" (-7,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-7,1%).

Выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+12,6% и +3,7% "префы"), Росдорбанка (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 75,09 млрд рублей (из них 15,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,91 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,83 млрд рублей на акции "Газпрома").