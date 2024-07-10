Количество занятых в РФ увеличилось на 2,7 млн человек с 2019 года

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число занятых в экономике России выросло на 2,7 млн человек с допандемийного 2019 года, сообщил на совещании у президента Владимира Путина министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Одним из самых сложных вопросов сегодня для работодателя является найм и удержание опытных, квалифицированных кадров", - отметил министр.

По его данным, показатель безработицы среди молодежи значительно снизился за последние годы.

"Несмотря на то, что в среднем по стране уровень безработицы низкий (...) ситуация на рынке труда по субъектам РФ различается. Сегодня мы имеем в Ингушетии уровень безработицы больше 26%, в Дагестане - 11,5%, еще в трех субъектах РФ уровень безработицы приближается к отметке в 10%", - сказал Котяков.

Он отметил, что благодаря мерам, которые принимает Минтруд, удалось дополнительно привлечь в занятость в этих субъектах 57 тысяч человек в этом году.

Безработица в России в мае 2024 года составила 2,6%, оставшись на достигнутом в апреле историческом минимуме.