Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2%

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил нисходящий импульс вечерней сессии среды, причем основной вклад в откат внесли упавшие после отсечки годовых дивидендов акции Сбербанка (-9,3%); сдерживающим фактором выступает благоприятная внешняя фондовая и сырьевая конъюнктура (растут нефть и металлы). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 2%, причем первый обвалился в район 2900 пунктов, обновив минимум за год (с июля 2023 года).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2915,74 пункта (-2%), индекс РТС - 1045,5 пункта (-2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июля, составляет 87,8551 руб. (-0,148 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (-9,3% и -9,3% "префы"; выплаты за 2023 год составят 33,3 рубля на акцию каждого вида), также без дивидендов в четверг торгуются акции "ФосАгро" (-5,3%, до 5275 рублей; выплаты за IV квартал 2023 года - 294 рубля на акцию).

Теряют в цене акции "ММК" (-3,3%), "Магнита" (-3,1%), "Северстали" (-2,5%), "Интер РАО" (-2,3%), ОК "Русал" (-2%), "МТС" (-1,9%), расписки OZON (-1,7%), бумаги "НЛМК" (-1,6%), Polymetal (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "ТКС Холдинг" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,5% "префы"), "РусГидро" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2880-2950 пунктов. Отсечка дивидендов Сбербанка может привести к откату индикатора ниже 2900 пунктов, но итоговые потери для рынка окажутся меньше за счет восстановления других бумаг. При благоприятном развитии ситуации акции Сбербанка могут в итоге снизиться не так сильно, в сравнении с размером дивидендов. Учитывая силу бумаг банка в последние два месяца, высока вероятность относительно быстрого закрытия дивидендного "гэпа", считает аналитик.

Накануне индекс МосБиржи упал ниже отметки 2950 пунктов. Рынок возлагал большие надежды на уровень 3000 пунктов, который должен был стать поддержкой. Однако данную отметку индекс прошел без особых трудностей. Примечательно также то, что в среду не было значимых дивидендных отсечек, при этом акции Сбербанка все же смогли поддержать рынок, потеряв около 1%, а многие акции обновили минимумы июня. В качестве исключения можно отметить положительную динамику бумаг компаний из сектора АПК (подросли бумаги "Русагро" и ПАО "Группа Черкизово"), отметил Головинов.

Как полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, накануне индекс МосБиржи завершил вечернюю сессию на внутридневных минимумах, что является предвестником продолжения нисходящего тренда.

Никаких новых особо негативных поводов для ликвидации "лонгов" не появилось - рынок продолжает снижаться "под собственной тяжестью" в отсутствие каких-либо драйверов роста. Техническая картина по индексу МосБиржи резко ухудшилась. Без боя была сдана важная отметка 3000 пунктов - здесь не наблюдалось ни попыток откупить подешевевшие акции, ни даже намерений прикрыть "шорты". Теперь целью падения рынка является район чуть ниже 2500 пунктов с промежуточной поддержкой около 2700 пунктов, считает эксперт.

В четверг первый день без годовых дивидендов торгуются акции Сбербанка. "Ждем падения бумаг примерно на 10%, что даст негативный вклад в индекс МосБиржи в размере более 1,5% и еще больше ухудшит техническую картину рынка в целом", - полагает Антонов.

Нефть Brent накануне коснулась поддержки $84 за баррель и развернулась от нее вверх, в четверг котировки поднялись в район $85,7 за баррель. Во многом отскок от преграды был вызван хорошими данными Минэнерго США по запасам нефти в стране. Обычно данные по запасам влияют на настроения инвесторов до середины четверга, поэтому есть сомнения, что во второй половине дня нефть сумеет продолжить рост, считает представитель компании "Алор Брокер".

Зарубежные фондовые площадки

В США в среду индексы акций выросли на 1-1,2%, при этом обновили рекордные максимумы индексы S&P 500 (+1%) и Nasdaq (+1,2%) вслед за подъемом котировок акций IT-компаний.

Поддержку рынку оказывают растущие ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики, и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла не разубедили их в этом.

Пауэлл, выступивший в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что видит прогресс в замедлении инфляции. Он отметил, однако, что у него нет достаточной уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

Днем ранее Пауэлл, представивший доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената, сказал, что Федрезерву нужно больше подтверждений спада инфляции, чтобы приступить к снижению ставки. При этом он отметил, что затягивание со смягчением политики может излишне ограничить экономическую активность в США.

В четверг будут опубликованы июньские данные о динамике потребительских цен в США, которые дадут трейдерам новые сигналы относительно возможных сроков смягчения политики ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает замедление инфляции в Штатах до 3,1% в годовом выражении с майских 3,3%.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

Банк Южной Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых. Таким образом, южнокорейский ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам двенадцатого заседания подряд. Решение об этом было принято единогласно, но два члена комитета по денежно-кредитной политике выразили готовность к смягчению денежно-кредитной политики в следующие три месяца. Большинство аналитиков также не ожидали изменения ставки по итогам июльского заседания, по данным Trading Economics.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,2%. В мае в помесячном выражении также был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5% в годовом выражении и подъем на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июне увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно мая они поднялись на 0,1%. Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и подъема на 0,1% в помесячном.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают подниматься после того, как предыдущую сессию они закончили ростом впервые за четыре дня. Этому способствовали данные о сокращении запасов топлива в США по итогам второй недели подряд, причем снижение было более значительным, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в четверг составила $85,58 за баррель (+0,6% и +0,5% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $82,58 за баррель (+0,6% и +0,9% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей (максимальное повышение за полгода).

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 0,5 млн баррелей и рост резервов дистиллятов на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики Macquarie ожидали уменьшения запасов нефти на 1,2 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, а также повышения резервов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Тем временем, ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн баррелей в сутки, в 2025 году - на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.