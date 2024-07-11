BP установит 900 зарядных устройств для электромобилей в 75 гипермаркетах США

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Британская BP Plc подписала соглашение с инвестиционным фондом недвижимости Simon Property Group об установке и обслуживании более 900 сверхбыстрых зарядных устройств для электромобилей.

Они будут установлены в 75 гипермаркетах, которыми управляет Simon, по всей территории США, сообщила BP. Первая зарядная станция, как ожидается, станет доступной в начале 2026 года.

Дочерняя структура BP Pulse поставит зарядки, которые "поддерживают почти все марки и модели электромобилей, представленных сегодня на рынке", отмечается в сообщении.

В BP Pulse сети больше 33,9 тысячи зарядных станций по всему миру. Компания планирует довести их число до 100 тысячам к 2030 году.

В 2023 году BP говорила о намерении с 2025 года начать установку сверхбыстрых зарядных устройств для электромобилей Tesla на своих розничных заправочных станциях в США. Также компания заявляла, что планирует потратить $1 млрд на развитие этого бизнес в Штатах и построить крупномасштабные зарядные "гигахабы" вблизи аэропортов и крупных мегаполисов.