Цены на нефть повышаются, Brent торгуется выше $85,5 за баррель

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу после повышения по итогам двух предыдущих сессий.

Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $85,52 за баррель, что на $0,12 (0,14%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,32 (0,4%), до $85,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,25 (0,3%), до $82,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,52 (0,6%), до $82,62 за баррель.

Темпы инфляции (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, сообщило в четверг министерство труда страны. Потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%.

"Данные подтверждают, что тенденция к ослаблению инфляции сохраняется, и это подтолкнет Федрезерв к снижению базовой ставки", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Брайан Свон.

"Это будет позитивно сказываться на ценах на нефть, поскольку уменьшение ставок делает кредитные ресурсы более доступными, что способствует повышению потребительского спроса", - приводит слова эксперта Market Watch.

Давление на рынок накануне оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). Оно повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. Этот прогноз, несмотря на улучшение, предполагает более слабый рост спроса, чем в прошлом году.

Прогноз МЭА на 2025 год был ухудшен: теперь организация ожидает увеличения спроса на 979 тыс. б/с, а не на 1,03 млн б/с, как раньше.