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ТМХ продал завод "Трансмаш" концерну "Тракторные заводы"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) продало производителя грузовых вагонов и снегоуборочной техники АО "Трансмаш" (Энгельс, Саратовская область) концерну "Тракторные заводы".

По сообщению ТМХ, "холдинг намерен сосредоточиться на разработке и производстве сложной железнодорожной техники, предоставив заниматься развитием производства грузовых вагонов и литья профессиональной команде менеджеров, которая специализируется на соответствующей тематике".

Сумма сделки не раскрывается.

В июне "Тракторные заводы" приобрели у ТМХ брянский завод "Бежицкая сталь".

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 10 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.

Трансмашхолдинг Тракторные заводы Саратовская область ТМХ Трансмаш Бежицкая сталь
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