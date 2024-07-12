Рубль слегка подешевел в паре с юанем в ожиданиях новых драйверов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В пятницу на "Московской бирже" юань чуть подорожал к рублю, рубль незначительно подешевел в ожидании новых драйверов к движению.

К 19:00 курс юаня составил 11,97 рубля, что на 1,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 24,53 копейки, до 87,7427 рубля, и увеличил курс евро на 7,71 копейки, до 95,7588 рубля.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2024 года вырос на 5% по отношению к маю, согласно предварительной оценке ЦБ.

В январе-июне 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 8,2%.

Положительное сальдо внешней торговли России, определенное по методологии платежного баланса, в январе-мае 2024 года составило $57,2 млрд, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, кроме того, сообщил в пятницу ЦБ.

Динамика ВВП России в 2024 году идет выше прогнозов - рост экономики за январь-май составил 5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам и призвал активнее заниматься вопросами урегулирования инфляции.

"На 1 июля она составила 4,5% с начала года. Несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию, при необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере, и конечно, во взаимодействии с Банком России", - отметил глава правительства.

Инфляция в стране, по данным Росстата, с начала года к 8 июля составила 4,68%.

ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ЦБ на опорном заседании совета директоров 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).

"На текущей неделе волатильность на валютном рынке заметно снизилась, рубль по отношению к юаню проторговался вблизи отметки 12. Ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Сохраняется баланс между спросом и предложением на иностранную валюту. Спрос на валюту снижен на фоне трудностей у импортеров в расчетах с иностранными контрагентами. Предложение уменьшено из-за снижения продаж валютной выручки экспортерами в рамках указа и сокращения объема продаж со стороны ЦБ. При этом глобально российскую валюту удерживает от снижения жесткая монетарная политика ЦБ, которая предполагает поддержание ставки на повышенном уровне - 16% и допускает ее повышение до 18%. Высокая ставка стимулирует граждан и бизнес вкладываться в высокодоходные рублевые активы, тем самым повышая спрос на национальную валюту", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Значимых для валютного сектора новостей не появлялось. Вполне возможно, что локальное ослабление рубля связано с активным интересом к валюте компаний-импортеров при стабильном ее предложении. На следующей неделе в России стартует очередной налоговый период, внутри которого позиции рубля могут улучшиться", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть растут в пятницу третью сессию подряд.

Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,07% до $85,45 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,18%, до $82,77 за баррель.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка являются опасения ослабления спроса в Китае. Потребление нефти в стране, которая долгое время была двигателем роста мирового спроса, снизилось в апреле и мае, говорится в опубликованном накануне обзоре Международного энергетического агентства. Объемы потребления нефти в Китае за второй квартал текущего года теперь оцениваются немного ниже, чем годом ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 июля выросла на 19 базисных пунктов - до 16,46% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась относительно четверга на 3 базисных пункта - до 15,8% годовых, на три месяца - поднялась на 1 базисный пункт, до 16,13% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев осталась в пятницу на прежнем уровне - 16,39% годовых.