Рубль при открытии торгов в понедельник незначительно меняется к юаню

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань демонстрирует небольшие колебания от плюса к минусу на Московской бирже утром в понедельник, слегка опустился по итогам первой минуты торгов. Рубль лишь незначительно меняется в ожидании новых драйверов к более заметной динамике.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,965 руб. (-0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,16 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"На Московской бирже в пятницу пара "юань-рубль" прибавила порядка 0,2%, закончив неделю в районе 11,97 руб. Сегодня на старте торгов китайская валюта может продолжить восходящую динамику, чему способствует снижение доли валютной выручки экспортеров, обязательной к продаже. В результате юань попытается преодолеть отметку 12 рублей и закрепиться над ней. В среднесрочной перспективе, учитывая изменения обязательств по продаже валютной выручке, мы ожидаем стабилизацию пары "юань-рубль" в широком диапазоне в районе 12,5 руб.", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Богдан Зварич.

Цены на нефть демонстрируют небольшое снижение утром в понедельник после падения по итогам прошлой недели.

Трейдеры оценивают новости о переговорах между Израилем и ХАМАС, а также перспективы спроса на нефть на фоне данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале.

Темпы роста ВВП КНР во втором квартале замедлились до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:00 по Москве составила $84,84 за баррель, что на 0,22% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,17%, до $82,06 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

Укрепление доллара США, обусловленное ростом политических рисков в связи с покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа в минувшую субботу, также оказывает давление на нефтяной рынок. Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании. Позднее он заявил, что чувствует себя нормально.