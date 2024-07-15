Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips, отыгрывая позитивную динамику вечерней сессии пятницы, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и проседает нефть (сентябрьская Brent откатилась ниже $85 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидируют в росте акции АФК "Система" и просели бумаги "Магнита" после отсечки годовых дивидендов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2986,83 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1072,36 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 июля, составляет 87,7427 руб. (-24,53 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,9%), "Северстали" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,8% "префы"), расписки OZON (+1%), бумаги "Аэрофлота" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

В понедельник возобновились торги акциями ВТБ после прошедшего обратного сплита в соотношении 5000:1. Утром цена бумаг ВТБ составила 99,93 рубля (+0,3% к уровню закрытия 8 июля, с учетом сплита).

Подешевели после отсечки дивидендов за 2023 год акции "Магнита" (-5,4%, до 5853,5 рубля; выплаты - 412,13 рубля на акцию), также подешевели бумаги ОК "Русал" (-1,3%), "АЛРОСА" (-0,4%), "МТС" (-0,2%), Polymetal (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может вернуться к отметке 3000 пунктов.

"Предпосылки для роста российского рынка есть. Во-первых, коррекция в пятницу после сильного роста в четверг выглядит вполне логично и ожидаемо. В свою очередь это сняло локальную перекупленность. Во-вторых, снижение порога продажи валютной выручки играет в пользу рынка акций. Вероятно, правительство хочет избежать чрезмерного укрепления рубля, что позитивно для бумаг экспортеров", - полагает он.

Динамика акций Сбербанка вполне ожидаема после дивидендной отсечки на минувшей неделе. "Сложно ожидать повторения прошлого года, когда бумаги закрыли дивидендный "гэп" всего за 11 дней. В текущей рыночной парадигме можно рассчитывать на то, что акции Сбербанка могут до конца сентября вернуться к отметкам, которые были перед дивидендной отсечкой", - считает аналитик.

Рост расписок "Русагро" вызван новостями, что правительство России включило группу компаний в список экономически значимых организаций. Однако стоит обратить вынимание на бумаги X5 Group - компания также включена в список ЭЗО и находится в процессе принудительной редомициляции. Акции X5 Group не торгуются с апреля, и пока нет информации о сроках возобновления торгов. Аналогичная ситуация может сложиться и с бумагами "Русагро", предупреждает Головинов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, неделя начинается с резкого обострения политической напряженности в США после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, что создает предпосылки для всплеска волатильности на мировых финансовых рынках в понедельник. Ситуация может еще больше усугубиться низкой ликвидностью, так как рынок Японии закрыт в связи с национальным праздником.

Однако это не единственное, что беспокоит инвесторов. Рост ВВП Китая составил 4,7% в апреле-июне, что является самым медленным показателем с первого квартала 2023 года и не соответствует прогнозу аналитиков в 5,1%. Основные индексы Китая отреагировали незначительным ростом в надежде на потенциальные стимулы экономики.

На рынке акций РФ основные дивидендные отсечки уже позади, и инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке 26 июля. Аналитики полагают, что повышение до 18% годовых уже заложено в котировки акций и облигаций, а до конца месяца на рынок придут дивиденды Сбербанка и "Роснефти". Весьма вероятно, рынок продолжит консолидацию на текущих уровнях до заседания ЦБ, считает Кабаков.

Зарубежные фондовые индексы

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,6%, Dow превысил 40 тыс. пунктов. Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальные отчеты крупных банков, открывшие очередной сезон отчетности.

За неделю Dow прибавил 1,6%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 0,2%. Последний индекс растет уже шесть недель подряд - это его самая длинная серия в плюсе с декабря прошлого года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в Штатах в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь находится на минимальном уровне за восемь месяцев (с ноября 2023 года). Эксперты в среднем ожидали повышения до 68,5 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%).

Внимание рынка направлено на стартовавший в понедельник третий пленум ЦК Компартии КНР. Трейдеры надеются, что на пленуме будут приняты решения о важных реформах, которые подтолкнут к росту китайскую экономику.

Статданные Государственного статистического управления, опубликованные 15 июля, показали замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до минимума с января-марта 2023 года: экономика Китая в апреле-июне увеличилась на 4,7% в годовом выражении после подъема на 5,3% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление темпов экономического подъема до 5,1%.

Замедление темпов экономического роста в стране обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, а также усилением торговых противоречий с Западом.

Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне замедлился. Объем промпроизводства повысился на 5,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после майского подъема на 5,6%, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал, что показатель увеличится на 5%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце выросли на 2% в годовом выражении после повышения на 3,7% в мае. Аналитики в среднем ожидали подъема розничных продаж на 3,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,8 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены проседают после снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $84,85 за баррель (-0,2% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI - $82,07 за баррель (-0,2% и -0,5% в пятницу).

Трейдеры оценивают новости о переговорах между Израилем и ХАМАС, а также перспективы спроса на нефть на фоне данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале.

Укрепление доллара США, обусловленное ростом политических рисков в связи с покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа в минувшую субботу, оказывает давление на нефтяной рынок. Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.