"Газпром" продлил лицензию на Чаяндинское месторождение на 176 лет

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" продлило лицензию на Чаяндинский участок углеводородов в Якутии. Соответствующая информация опубликована в госреестре участков недр и лицензий.

Согласно внесенным изменениям, компания будет распоряжаться месторождением до конца 2204 года. Ранее лицензия на Чаяндинский участок действовала до 25 августа 2028 года.

Это не единственная "лицензия-долгожитель" на балансе предприятий "Газпрома". Абсолютный рекордсмен – участок Оренбургский-2 компании "Газпром добыча Оренбург": лицензия на него выдана до конца 2299 года. Также до конца XXIII века продлены лицензии на участки Северо-Васюганский (до конца 2267 года, "Газпром добыча Томск") и Астраханский Левобережный (до конца 2222 года, "Газпром добыча Астрахань").

Права структур "Газпрома" на еще 10 участков могут истечь в XXII веке: на Казанский (Томская обл., 2100 г.), Останинский (Томская обл., 2131 г.), Рыбальный (Томская обл., 2122 г.), Харасавэйский и Харасавэй-море (ЯНАО и Карское море, 2130 г.), Заполярный (ЯНАО, 2114 г.), Кшукский (Камчатка, 2172 г.), Западно-Таркосалинский (ЯНАО, 2116 г.), а также на Южно-Кузбасскую группу участков (Кемеровская обл., 2179 г.) и Левобережную часть Астраханского месторождения (Астраханская обл., 2130 г.).

Чаяндинское НГКМ – одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Газовую часть месторождения осваивает "Газпром добыча Ноябрьск". Добычу нефти ведет "Газпромнефть-Заполярье". Извлекаемые запасы месторождения составляют 1,2 трлн кубометров газа и 61,6 млн тонн нефти.