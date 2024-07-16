Рынок акций Европы начал неделю с падения

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы завершили резким снижением торги в понедельник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 1,02%, до 518,73 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,85%, германский DAX - 0,84%, французский CAC 40 - 1,19%, итальянский FTSE MIB - 0,59%, испанский IBEX 35 - 0,96%.

Трейдеры оценивали новость о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщалось, политик был ранен выстрелом на предвыборном митинге в Пенсильвании, пуля задела его правое ухо. Многие аналитики полагают, что это событие повышает шансы Трампа на президентских выборах в текущем году.

Давление на европейские рынки в понедельник также оказала информация о замедлении темпов экономического роста в Китае во втором квартале до минимальных с января-марта 2023 года 4,7%.

Между тем статданные из еврозоны, опубликованные в понедельник, показали снижение промпроизводства в регионе по итогам пятого месяца подряд. Объем промпроизводства в мае сократился на 2,9% в годовом выражении (-3,1% в апреле).

Показатель уменьшился на 0,6% относительно предыдущего месяца, когда он не изменился. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более существенного снижения промпроизводства в помесячном выражении - на 1%.

Акции британского производителя товаров класса "люкс" Burberry Plc рухнули на 16%. Компания объявила о смене главного исполнительного директора и приостановке дивидендных выплат, предупредив, что может зафиксировать операционный убыток в первом финполугодии, если ситуация на рынке не улучшится. Джонатан Акеройд покидает пост CEO Burberry немедленно, его место займет Джошуа Шульман.

Капитализация нидерландского производителя навигационных систем TomTom упала на 8,4%. Компания зафиксировала чистый убыток во втором квартале при 3%-ном снижении выручки. Она ожидает, что ее годовая выручка будет ближе к нижней границе озвученного ранее прогнозного диапазона.

Рыночная стоимость Nokia опустилась на 1,3%. Финская компания объявила о соглашении с Telecom Egypt, в соответствии с которым Nokia займется модернизацией ее телекоммуникационной инфраструктуры и внедрением технологии 5G.

Тем временем бумаги Atos SE подскочили на 10%. Французская IT-компания согласовала с кредиторами и держателями ее бондов привлечение нового финансирования на сумму 1,65 млрд евро в рамках плана реструктуризации операций.

Во Франкфурте резко подешевели акции энергетических компаний Siemens Energy (-4,9%) и RWE (-3,4%), в Париже лидерами снижения стали бумаги компаний "люксового" сегмента Kering (-5,3%), LVMH (-2,7%) и Hermes (-2,6%).