На старте торгов на "Мосбирже" рубль чуть подешевел к юаню

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного дорожает к рублю на "Московской бирже" утром во вторник. Курс рубля слегка снижается на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 0,3 копейки, до 12,089 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 10,99 копейки дороже уровня действующего официального курса.

Банк России 15 июля объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка. Публикация ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра", приостановлена в целях ограничения санкционного влияния.

После внесения 12 июня США в санкционный список "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) и последующего прекращения на ней торгов долларом и евро сделки с этими валютами продолжают совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

"Вчера курс китайской валюты впервые с конца июня смог завершить торговую сессию выше 12 рублей. Способствовало этому оживление в середине дня спроса на валюту, несколько неожиданное. В результате объем торгов парой "юань-рубль" с поставкой "завтра" достиг почти 6,9 млрд юаней, - максимума с 2 июля. В условиях пока невысокой активности экспортеров, сдерживаемой в том числе и дальнейшим ослаблением валютного регулирования (власти приняли решение снизить норматив обязательной реализации валютной выручки крупнейшими экспортерами с 60% до 40%), сохранение более объемного спроса позволяет чуть более позитивно оценивать ближайшие перспективы юаня. Полагаю, что его курс сегодня останется в верхней части диапазона 11,9-12,2 руб., не исключаю попыток пойти чуть повыше. Однако, по моему мнению, текущие позиции китайской валюты выглядят все-же неустойчивыми с конъюнктурной точки зрения: публичных подтверждений того, что проблемы с трансграничными платежами решены, пока нет, поэтому вероятная активизация предложения со стороны экспортеров ближе к концу этой - в начале следующей недели, обусловленная подготовкой к налоговым выплатам 29 июля, может вернуть юань к более низким ценовым уровням", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после умеренного снижения днем ранее.

К 10:10 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,68%, до $84,26 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах биржи NYMEX на 0,74%, до $81,3.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали слабые статданные из Китая, указавшие на замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.

Также трейдеры оценивали новость о покушении на Дональда Трампа, в результате которого политик был легко ранен. По мнению аналитиков, это событие повышает его шансы на победу на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре.