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EssilorLuxottica покупает бренд одежды Supreme за $1,5 млрд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Французско-итальянская EssilorLuxottica достигла соглашения о покупке молодежного бренда одежды Supreme у американской V.F. Corp. за $1,5 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

VF купила Supreme в 2020 году за $2,1 млрд, пишет издание Inside Retail, и теперь продает бренд с существенной скидкой на фоне снижения продаж и падения интереса потребителей к уличной одежде. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу года.

Выручка Supreme в 2023 году составила $523,1 млн, сократившись с $561,5 млн годом ранее.

VF Corp, основанная в 1899 году, владеет такими известными брендами как North Face, Timberland, Vans, Dickies и Kipling.

Акции EssilorLuxottica дешевеют на 4,5% на торгах в среду, цена бумаг VF растет на предварительной сессии в Нью-Йорке на 7,4%.

Нью-Йорк Supreme EssilorLuxottica
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