Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в мае выросла до рекордных 41,8%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в Россию товаров и оказания услуг в мае 2024 года достигла нового максимума - 41,8%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в апреле - 41,1%, следует из предварительных данных Банка России о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

При оплате импорта из стран Азии доля рублевых платежей достигла нового максимума - 37,7% (прежний был в апреле - 36,1%).

При оплате российского экспорта товаров и услуг странами Азии в мае также установлен рекорд - впервые более половины поступивших платежей были выполнены в валютах дружественных стран (52,9%, прежний максимум - в апреле, 47,4%).

Доля платежей в рублях за российский экспорт в европейские страны также обновила максимум - она выросла до 62,7%, превысив рекордное значение, зафиксированное месяцем ранее - 58,4% в апреле. Одновременно в мае было обновлен минимум доли платежей за импорт, выполненных в валютах недружественных стран - она упала до 25,6% с 31,8% в апреле (прежний минимум был в марте - 29,3%).

В общей сумме платежей по экспортным контрактам доля платежей в валютах дружественных стран достигла нового максимума - 45,4% (прежний рекорд был в январе - 42,6%) при одновременном снижении до нового минимума доли платежей в токсичных валютах - 17,6% (прежний минимальный уровень был в марте - 17,9%).

Согласно предварительным расчетам, положительное сальдо внешнеторговых расчетов России за товары и услуги в дружественных валютах в мае выросло по отношению к апрелю на 64%, до $7,5 млрд в долларовом эквиваленте. Это новый максимум для этого показателя, прежний был в марте - $6,7 млрд.

А по расчетам в токсичных валютах в мае третий раз за год было отрицательное сальдо - около $0,2 млрд, оно также было отрицательным в июле 2023 года ($0,7 млрд) и январе 2024 года ($0,2 млрд).

По расчетам, доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг во внешнеторговом обороте России все три весенних месяца 2024 года оставалась на минимальных уровнях: в марте и апреле - 20,8%, в мае - снизилась до 20,1%. Соответственно, доля рублевых платежей составляла в марте 42,7% (рекордное значение), в апреле - 40,7%, в мае - 39,1%, в дружественных валютах - 36,5%, 38,5% и 40,8% соответственно (уступает только рекордному уровню января - 42,1%).

Эти изменения валютной структуры расчетов по внешнеэкономическим контрактам предшествовали смягчению норматива зачисления валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами на счета в уполномоченных банках сначала в конце июня с 80% до 60%, затем в середине июля до 40%.