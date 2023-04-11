ЦБ предупредил экспортеров о рисках при переходе на расчеты в юанях по старым контрактам

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Изменение структуры расчетов российских компаний-экспортеров на фоне санкций и корректировки состава внешних контрагентов не снимает валютные риски, а при сохранении старых контрактов в "недружественных" валютах может даже усилить их.

Такие выводы содержатся в докладе "Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов", опубликованном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Валюта платежа зачастую отличается от валюты контракта: рост доли юаня в платежах говорит скорее о переводе экспортерами расчетов по контрактам в китайскую валюту, констатируют аналитики ЦБ.

"Контракты часто остаются номинированы в долларах США и евро, тогда как расчеты переводятся в валюты дружественных стран, что в совокупности может увеличить валютные риски резидентов", - отмечается в докладе.

С одной стороны, у компаний - как экспортеров, так и импортеров - появляется валютный риск по отношению к юаню и другим дружественным валютам, а они зачастую являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми. Им свойственна более высокая волатильность, при этом рынки производных финансовых инструментов в этих валютах, как правило, менее развиты по сравнению с рынками традиционных валют, что осложняет хеджирование рисков валют дружественных стран, сказано в докладе.

"Эти особенности, а также низкие двусторонние внешнеторговые обороты между Россией и рядом дружественных стран или дисбаланс в торговле с ними осложняют переход на расчеты в национальных валютах: спрос на соответствующую валюту на внутреннем рынке может не покрывать ее предложение или наоборот. Кроме того, даже при переводе оплаты за экспорт в валюты дружественных стран ряд контрагентов требует использования доллара США и евро при оплате импорта. Это создает дополнительные сложности при расчетах за импортные товары", - пишут аналитики ЦБ.

Без перевода импортных контрактов на расчеты в рубли или валюты дружественных стран полностью уйти от использования долларов и евро не получится, отмечают они.

В силу того, что по-прежнему значительная часть импортных контрактов заключена с поставщиками из недружественных государств, определенный объем валютных ресурсов на внутреннем рынке останется необходимым, а перевод расчетов в дружественные валюты будет зависеть от готовности и желания иностранных контрагентов российских компаний, говорится в докладе.

"В текущих условиях доллар США и евро нередко являются предпочтительными валютами и для экспортеров из дружественных стран. Это означает, что для российской экономики будет сохраняться потребность в валюте недружественных государств, которая может постепенно снижаться при развитии импортозамещения в средне- и долгосрочной перспективе. В случае, если на российском валютном рынке будет снижаться доступный к покупке импортерами за рубли объем в долларах США или евро, недостающий объем валют недружественных стран в определенных ситуациях может быть восполнен через покупки этих валют за юани. Однако удлинение цепочки валютных операций увеличивает риски прохождения платежей, зависит от готовности китайских банков наращивать операции с российскими участниками (опасение вторичных санкций) и может привести к удорожанию импорта", - констатируют аналитики ЦБ.