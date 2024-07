Индекс Dow Jones установил очередной рекорд, S&P 500 и Nasdaq резко снизились

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики на торгах в среду: индикатор Dow Jones вырос по итогам шестой сессии подряд и в 22-й раз с начала года обновил исторический максимум, тогда как Nasdaq Composite показал худшую динамику с декабря 2022-го.

Инвесторы оценивали статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Число домов, строительство которых было начато в США в июне, выросло на 3% относительно предыдущего месяца и составило 1,353 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,314 млн (сокращение на 4,6%), а не 1,277 млн (падение на 5,5%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек на 1,8% с объявленного ранее майского уровня - до 1,3 млн, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что данные о динамике потребительских цен в США за последние несколько месяцев были воодушевляющими и говорят о приближении дезинфляционного тренда. "Все это позитивные сигналы. Хотелось бы увидеть больше данных, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к нашему целевому показателю в 2%", - сказал он.

Цена акций американских чипмейкеров Nvidia Corp., Advanced Micro Devices и Broadcom упала более чем на 6% после слабой квартальной отчетности нидерландской ASML Holding NV. Это оказывает давление на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite.

Кроме того, негативным фактором для чипмейкеров стали сообщения СМИ о том, что власти США готовы ввести серьезные торговые ограничения в случае, если компании продолжат предоставлять Китаю доступ к продвинутым полупроводниковым технологиям.

Акции Johnson & Johnson подорожали на 3,7%. Этот американский производитель товаров для здоровья во втором квартале снизил чистую прибыль на 8,8%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Капитализация V.F. Corp. подскочила почти на 14% на новости, что французско-итальянская EssilorLuxottica достигла соглашения о покупке у компании молодежного бренда одежды Supreme за $1,5 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу года.

Котировки бумаг U.S. Bancorp поднялись на 4,6%. Этот американский банк во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и сократил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов экспертов.

Цены акций Five Below Inc. упали на 25% на новости об уходе CEO этой американской сети магазинов-дискаунтеров и слабом прогнозе на второй финквартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,59% и составил 41198,08 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции UnitedHealth Group, подорожавшие на 4,5%, а лидером снижения - бумаги Amazon.com Inc., подешевевшие на 2,6%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,39% - до 5588,27 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,77% и составил 17996,92 пункта.