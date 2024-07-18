"Аэрофьюэлз" в 1,5 раза увеличила CAPEX для реконструкции аэропортов

Программа включает строительство одного нового топливозаправочного комплекса (ТЗК) и реконструкцию двух существующих, покупку топливозаправщиков, а также реконструкцию трех аэропортов. Для этого 6 млрд рублей группа рассчитывает вложить из собственных средств, 1,5 млрд рублей - за счет облигационного выпуска.

Еще в ноябре "Аэрофьюэлз" оценивала CAPEX до 2027 года в 5 млрд рублей, при этом в инвестпрограмму входила реконструкция только одного аэропорта - в Чебоксарах. Помимо него компания управляет аэропортами Кургана, Липецка, Нижневартовска и Ярославля.

Группа также обновила стратегические цели развития. В частности, в 2024 году она ждет роста заправки керосина "в крыло" на 14% относительно предыдущего года, до 800 тысяч тонн (в ноябре прогноз был на уровне 850 тысяч тонн). Выручка ожидается в размере 56 млрд руб. (+14%; прежний прогноз - 52 млрд рублей), EBITDA - 5,3 млрд рублей(+4%; прежний прогноз - 2,9 млрд рублей) В 2027 году группа по-прежнему рассчитывает продать 1,1 млн тонн керосина, прогноз выручки при этом повышен до 78 млрд рублей с 70 млрд, EBITDA - до 6 млрд рублей с 3,5 млрд.

Прогнозы чистой прибыли в презентации не приведены. В 2023 году она составила 3,3 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем год назад, и в целом превышает результаты как минимум с 2018 года.

Чистый долг/EBITDA, по прогнозу компании, к концу 2024 года сохранится на уровне до 0,7х, а к концу 2027 года - снизится до 0,1х. Комфортный уровень долговой нагрузки компания оценивает до 2,5х (ранее - до 2х).

Фактические и прогнозные финпоказатели группы "Аэрофьюэлз" до 2027 года (данные компании)

2019 2020 2021 2022 2023 2024п 2025п 2027п Объем продаж, тыс. тонн 812 396 550 564 700 800 920 1 100 Выручка, млрд руб. 37,4 16,5 24,2 34,4 49 56 65 78 EBITDA, млрд руб. 1,1 0,5 0,9 2 5,1 5,3 5,6 6 EBITDA margin, % 3 3,2 3,9 5,7 9,5 9,4 8,6 7,7 Чистый долг/EBITDA 0,9х 3,2х 2,9х 1,3х 0,7х 0,7х 0,8х 0,1х

Свою текущую долю на рынке заправки "в крыло" в России группа оценивает в 7%, в 2025-27 гг. она рассчитывает увеличить показатель до 8% (ранее обозначавшиеся сроки - 2024-2025 годы).

Группа "Аэрофьюэлз" - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.