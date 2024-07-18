"Аэрофьюэлз" в 1,5 раза увеличила CAPEX для реконструкции аэропортов
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Капитальные вложение группы "Аэрофьюэлз" до 2027 года планируются на уровне 7,5 млрд рублей, говорится в июльской презентации компании для инвесторов.
Программа включает строительство одного нового топливозаправочного комплекса (ТЗК) и реконструкцию двух существующих, покупку топливозаправщиков, а также реконструкцию трех аэропортов. Для этого 6 млрд рублей группа рассчитывает вложить из собственных средств, 1,5 млрд рублей - за счет облигационного выпуска.
Еще в ноябре "Аэрофьюэлз" оценивала CAPEX до 2027 года в 5 млрд рублей, при этом в инвестпрограмму входила реконструкция только одного аэропорта - в Чебоксарах. Помимо него компания управляет аэропортами Кургана, Липецка, Нижневартовска и Ярославля.
Группа также обновила стратегические цели развития. В частности, в 2024 году она ждет роста заправки керосина "в крыло" на 14% относительно предыдущего года, до 800 тысяч тонн (в ноябре прогноз был на уровне 850 тысяч тонн). Выручка ожидается в размере 56 млрд руб. (+14%; прежний прогноз - 52 млрд рублей), EBITDA - 5,3 млрд рублей(+4%; прежний прогноз - 2,9 млрд рублей) В 2027 году группа по-прежнему рассчитывает продать 1,1 млн тонн керосина, прогноз выручки при этом повышен до 78 млрд рублей с 70 млрд, EBITDA - до 6 млрд рублей с 3,5 млрд.
Прогнозы чистой прибыли в презентации не приведены. В 2023 году она составила 3,3 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем год назад, и в целом превышает результаты как минимум с 2018 года.
Чистый долг/EBITDA, по прогнозу компании, к концу 2024 года сохранится на уровне до 0,7х, а к концу 2027 года - снизится до 0,1х. Комфортный уровень долговой нагрузки компания оценивает до 2,5х (ранее - до 2х).
Фактические и прогнозные финпоказатели группы "Аэрофьюэлз" до 2027 года (данные компании)
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024п
|2025п
|2027п
|Объем продаж, тыс. тонн
|812
|396
|550
|564
|700
|800
|920
|1 100
|Выручка, млрд руб.
|37,4
|16,5
|24,2
|34,4
|49
|56
|65
|78
|EBITDA, млрд руб.
|1,1
|0,5
|0,9
|2
|5,1
|5,3
|5,6
|6
|EBITDA margin, %
|3
|3,2
|3,9
|5,7
|9,5
|9,4
|8,6
|7,7
|Чистый долг/EBITDA
|0,9х
|3,2х
|2,9х
|1,3х
|0,7х
|0,7х
|0,8х
|0,1х
Свою текущую долю на рынке заправки "в крыло" в России группа оценивает в 7%, в 2025-27 гг. она рассчитывает увеличить показатель до 8% (ранее обозначавшиеся сроки - 2024-2025 годы).
Группа "Аэрофьюэлз" - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.