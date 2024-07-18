Число заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее прогноза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222,8 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали повышения до 230 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 234,75 тыс. с 233,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 июля, выросло до 1,867 млн по сравнению с пересмотренными 1,847 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя до 1,860 млн с объявленного прежде уровня предыдущей недели в 1,852 млн.