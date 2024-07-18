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"Газпром" зафиксировал новый рекорд летних суточных поставок газа по ЕСГ

"Газпром" зафиксировал новый рекорд летних суточных поставок газа по ЕСГ
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" 17 июля зафиксировал новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ – 700,4 млн куб. м.

Компания напоминает, что с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне и июле максимум суточных поставок из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 12 раз (с учетом рекорда 17 июля).

"Важно, что повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон обеспечивается, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища", - подчеркивается в сообщении "Газпрома".

Газпром
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