Фондовые индексы США снизились, Dow Jones потерял более 500 пунктов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали в четверг, Dow Jones Industrial Average потерял более 500 пунктов.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. , подешевевшие на 3,2%. Кроме того, резко опустились котировки бумаг Boeing Co. (-2,5%), Amazon.com Inc. (-2,2%), а также Apple Inc. (-2%).

Стоимость акций Alphabet Inc. снизилась на 1,8%, Microsoft Corp. - на 0,7%.

Растущие ожидания скорого уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) подталкивают инвесторов к выходу из существенно подорожавших за последнее время акций крупных американских компаний, отмечает Bloomberg. Трейдеры продают бумаги, фиксируя прибыли и высвобождая средства для инвестиций в те сферы, которые должны выиграть от смягчения политики ФРС.

"Инвесторы поспешили выйти из перекупленых акций крупных компаний и искать возможности среди более мелких", - отмечает аналитик Piper Sandler Крейг Джонсон.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, трейдеры оценивают в 96,2% вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре, по данным CME FedWatch. Месяц назад такая вероятность оценивалась лишь в 67%, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе, что указывает на спад активности на американском рынке труда и говорит в пользу смягчения политики ФРС.

Количество новых заявок увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222,8 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали повышения до 230 тыс.

Акции D.R. Horton Inc. подорожали на 10,1% по итогам торгов. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2024 финансового года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. При этом она скорректировала прогнозный диапазон выручки, заметно понизив его верхнюю границу. D.R. Horton также объявила о запуске программы обратного выкупа акций на $4 млрд.

Стоимость бумаг Domino's Pizza Inc. упала на 13,6%. Выручка сети пиццерий в минувшем квартале оказалась слабее ожиданий экспертов. Компания также предупредила, что из-за проблем ее крупного франчайзи - Domino's Pizza Enterprises - темпы открытия новых ресторанов за пределами США в этом году будут ниже, чем ожидалось.

Котировки акций чипмейкеров не показали единой динамики по итогам торгов, несмотря на сильную квартальную отчетность ведущего мирового производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. поднялась на 2,6%, Intel Corp. - на 1,2%. В то же время акции Advanced Micro Devices Inc. подешевели на 2,3%, Micron Technology Inc. - на 1,7%.

Бумаги производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat Inc. упали в цене на 10,3% на сообщении газеты The Wall Street Journal о том, что компания инициировала переговоры с группой держателей ее облигаций о реструктуризации долга.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг упал на 533,06 пункта (1,29%) и составил 40665,02 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 43,68 пункта (0,78%) - до 5544,59 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 125,7 пункта (0,7%) и составил 17871,22 пункта.