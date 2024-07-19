Российские банки в I полугодии увеличили совокупную чистую прибыль на 8%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года чистая прибыль российского банковского сектора составила 1,829 трлн рублей (с учетом дивидендов, полученных от дочерних банков), что на 8% больше результата за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Банка России.

В июне 2024 года чистая прибыль банков с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы составила 225 млрд рублей, что на 30 млрд рублей, или на 12%, ниже результата мая, говорится в материале ЦБ.

Доходность на капитал при этом в июне снизилась до 17,8% с 20,4%.

ЦБ в июне повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год с прежних ожиданий 2,3-2,8 трлн рублей до 3,1-3,6 трлн рублей.

Как отмечает регулятор, в июне главным образом сократилась основная прибыль, до 232 млрд рублей с 250 млрд рублей, преимущественно за счет уменьшения чистого процентного дохода (-22 млрд рублей, или 5%). Это связано в том числе с особенностями учета субсидий по госпрограммам - ряд банков отражают их с задержкой.

Неосновные доходы практически не изменились и составили 15 млрд рублей. Эта цифра состоит из полученных дивидендов (48 млрд рублей, почти все - от небанковских "дочек") за вычетом убытков от иностранной валюты (около -15 млрд рублей из-за отрицательной переоценки длинной открытой валютной позиции при укреплении рубля на 4,7%) и переоценки ценных бумаг с фиксированным купоном (около -20 млрд рублей) с учетом ожиданий по ужесточению денежно-кредитных условий.

Количество прибыльных банков выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков вернулась к 78% с 73%. Общая доля прибыльных банков с начала года в активах сектора осталась на уровне 98%.

Балансовый капитал сектора вырос на 211 млрд рублей (+1,4%), что лишь немногим меньше полученной прибыли (225 млрд рублей). Однако, как отмечает ЦБ, по банкам ситуация неоднородная. Так, некоторые банки начислили дивиденды на общую сумму 59 млрд рублей, а также отразили отрицательную переоценку ценных бумаг (-50 млрд рублей) из-за продолжающегося роста ставок по ОФЗ. На уровне сектора это было частично компенсировано докапитализацией отдельных банков (около 76 млрд рублей), а также валютной переоценкой бессрочных субординированных займов (+24 млрд рублей) вследствие укрепления рубля.